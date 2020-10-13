МВД изменило правила перевозки детских групп

Лидия Мартынова

Министерство внутренних дел изменило сроки подачи уведомлений в подразделения ГАИ и территориальные отделы полиции при организованной перевозке группы детей автобусами. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное во вторник на интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в приложение к приказу ведомства «Порядок подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами».

«В абзаце первом слова „не позднее двух дней до дня планируемой перевозки“ заменить словами »не позднее 48 часов до начала перевозки — в междугороднем сообщении, не позднее 24 часов до начала перевозки — в городском и пригородном сообщении», — говорится в тексте.

Документом также предписывается уточнять в заявлении не только дату начала и окончания перевозки, но и время, указывать номер и дату регистрации лицензии на осуществление перевозок, а также наименование лицензирующего органа.

МВД также внесло изменения в порядок информирования о маршруте автобуса с детьми: «Подпункт 3.4 изложить в следующей редакции: 3.4 Сведения о маршруте перевозки с указанием пункта отправления, промежуточных пунктов посадки (высадки) (если имеются) детей, работников и физлиц, участвующих в организованной перевозке группы детей, пункта прибытия, а также мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха при многодневных поездках в междугороднем сообщении».

Кроме того, согласно постановлению, руководитель подразделения ГАИ теперь в течение суток обязан проверять у владельца автобуса или фрахтовщика действительность лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами на сайте лицензирующего органа.