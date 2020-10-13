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Нарушение перемирия в Карабахе выгодно Турции — Степанакерт

Нарушение перемирия в Карабахе выгодно Турции — Степанакерт

В Степанакерте верят в возможность устойчивого перемирия, но для этого необходима ответная готовность со стороны Азербайджана, заявил корреспонденту ИА Newstes пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха (Арцаха) Ваграм Погосян. По его оценке, главную роль в эскалации ситуации в Нагорном Карабахе сыграла Турция, которая стремится к гегемонии в регионе, и именно с ее подачи происходят провокации, которые мешают достижению перемирия.

— Верите ли вы в то, что действующее перемирие окажется устойчивым?

— Если бы мы не верили в это, то мы бы не участвовали в переговорах. Правда, в переговорах участвуем не мы, а Армения. Но, тем не менее, у нас всегда есть контакт по этим вопросам. Сейчас мы, к сожалению, не видим конструктивного подхода со стороны Азербайджана. Но мы имеем то, что имеем. То, что сделала для перемирия Россия, конечно, очень и очень важно для нас.

— Перемирие было нарушено в первую же ночь, с чем вы это связываете?

— Турция стремится через Азербайджан оказывать влияние на регион. Азербайджан делает то, что скажет Турция, для которой выгодны эти провокации.

— Насколько неожиданным оказалось это обострение для Арцаха?

— Мы видели приготовления. Почти год Турция непрерывно направляла свои вооруженные силы в Азербайджан. Две армии вместе проводили учения, готовились. Но дело в том, что Турция никогда не возвращала свои армейские бригады, оружие, участвовавшее в этих совместных программах. Для нас это было индикатором того, что они готовятся к войне. Кроме того, в этой войне участвуют и многие террористически группировки, о чем мы неоднократно заявляли.

Как сообщало ИА Newstes, ранее в Москве состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова, которые в ходе девятичасовых переговоров договорились об установлении перемирия в Нагорном Карабахе с 12:00 (11:00 мск) 10 октября. Однако в первый же день перемирие было сорвано. В настоящее время интенсивность огня спала, но бои и обстрелы продолжаются, а мирный процесс пока что не вступил в полную силу.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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