Названы некоторые странные памятники в России

Лидия Мартынова

Так, одним из таких неоднозначно воспринятых памятников стал установленный в Москве памятник Сергею Есенину, посвященный его 125-летию, изображающий поэта со сломанными крыльями, будто бы парящего над землей. Одни считают эту скульптуру воплощением уродства и безвкусицы, другие же имеют прямо противоположное мнение и заявляют, что она очень точно и тонко отображает судьбу поэта.Другой такой скульптурой стала статуя Петра I в Санкт-Петербурге. Она отличается нестандартными пропорциями тела. Скульптор при создании этой работы вспомнил о канонах русской иконописи, поэтому изобразил Петра Великого с маленькой головой на огромном теле. По его мнению, таким образом в наибольшей степени передается масштабность личности императора.Долгое время споры вызывал и еще один памятник Петру I, но уже установленный в Москве. Эта работа Зураба Церетели признана одной из самых больших во всем мире.Также стоит отметить и памятник Андрею Сахарову, находящийся в Санкт-Петербурге. Выполнена она в импрессионистической манере и должна была показать сильный дух слабого телом человека. Однако, многие критики и простые обыватели такое воплощение идеи не поддержали.