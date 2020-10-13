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Названы некоторые странные памятники в России

Названы некоторые странные памятники в России

В большинстве случаев создание памятников подчиняется тем или иным традиционным канонам. Однако, как пишет iReactor, бывают и такие, при создании которых художники и скульпторы ничем не ограничивали полет своей фантазии.
 
Так, одним из таких неоднозначно воспринятых памятников стал установленный в Москве памятник Сергею Есенину, посвященный его 125-летию, изображающий поэта со сломанными крыльями, будто бы парящего над землей. Одни считают эту скульптуру воплощением уродства и безвкусицы, другие же имеют прямо противоположное мнение и заявляют, что она очень точно и тонко отображает судьбу поэта.  
 
Другой такой скульптурой стала статуя Петра I в Санкт-Петербурге. Она отличается нестандартными пропорциями тела. Скульптор при создании этой работы вспомнил о канонах русской иконописи, поэтому изобразил Петра Великого с маленькой головой на огромном теле. По его мнению, таким образом в наибольшей степени передается масштабность личности императора. 
 
Долгое время споры вызывал и еще один памятник Петру I, но уже установленный в Москве. Эта работа Зураба Церетели признана одной из самых больших во всем мире. 
 
Также стоит отметить и памятник Андрею Сахарову, находящийся в Санкт-Петербурге. Выполнена она в импрессионистической манере и должна была показать сильный дух слабого телом человека. Однако, многие критики и простые обыватели такое воплощение идеи не поддержали. 
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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