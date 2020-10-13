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Названы передовые и отстающие по мусорной реформе субъекты РФ

Названы передовые и отстающие по мусорной реформе субъекты РФ
Московская область стала лидером по темпам создания комплексной системы обращения с бытовыми отходами, также к числу лучших относятся Татарстан, Мордовия, Саратовская, Ивановская, Тюменская, Ростовская, Ярославская и Нижегородская области, Ямало-ненецкий автономный округ. С таким заявлением выступил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на заседании комитета Госдумы по экологии и защиты окружающей среды. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Глава ведомства отметил, что в 2019 году в 33 регионах построено 55 объектов по обработке и утилизации отходов, объем введенных мощностей по обработке составляет 6,4 миллиона тонн. Так, в Подмосковье в 2019 году была проведена рекультивация 6 крупных полигонов, еще 10 в процессе, а также заработала система раздельного сбора мусора.

Руководитель Минприроды также назвал субъекты Российской Федерации, которые отстают по темпам продвижения мусорной реформы. Это Хабаровский край, Тыва, Еврейская автономная область, Ингушетия и Архангельская область.


обсуждали, что делать с переполненными мусорными полигонами.
# Россия
По материалам: ria.ru

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