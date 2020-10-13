Названы страны с минимальными ограничениями по въезду для авиапассажиров

Лидия Мартынова

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила данные на интерактивной карте, на которой отображены степени ограничения из-за COVID-19, введенные различными странами мира для туристов, прибывающих воздушным транспортом.

КАКИЕ СТРАНЫ ОСТАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ

По данным IATA, на 13 октября список стран, въезд в которые полностью закрыт авиапассажирам из других государств, на интерактивной карте организации выглядит так:

Азербайджан (запрет на въезд до 2 ноября),Алжир (полеты запрещены),Аргентина (въезд иностранцам закрыт до 15 октября),Ботсвана (аэропорты страны не работают),Венесуэла (въезд закрыт до 15 октября),Гайана (аэропорты страны не работают),Израиль (въезд иностранцам запрещен),КНДР (туристам въезд запрещен),Лаос (въезд иностранцам запрещен до 31 октября),Ливия (полеты запрещены),Мадагаскар (полеты, кроме репатриационных, запрещены),Монголия (въезд туристам закрыт до 31 октября),Мьянма (въезд иностранцам запрещен до 31 октября),Папуа Новая Гвинея (въезд иностранцам запрещен),Сирия (полеты запрещены до 18 октября),Туркменистан (полеты, кроме репатриационных запрещены до 1 ноября),Уругвай (въезд закрыт на неопределенное время),Чили (въезд закрыт до 14 октября),Шри-Ланка (полеты, кроме репатриационных, запрещены),Эритрея (аэропорт закрыт).РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ОТКРЫТОСТИ ДЛЯ ТУРИСТОВ

По данным IATA, на текущий момент всего 8 стран мира находятся в списке «not restrictive», то есть в этих государствах наиболее мягкая политика контроля и ограничений для авиапутешественников.

Мексика: иностранцам въезд разрешен, тест на коронавирус не нужен, нужно лишь заполнить онлайн специальную форму-опросник и предъявить по прилету.Турция: иностранцам въезд разрешен, тест на коронавирус не нужен, заполняется анкета-опросник на борту самолета, в аэропортах бесконтактно измеряют температуру.Бразилия: въезд иностранцам разрешен с 29 июля (однако закрыты для въезда 5 внутренних штатов страны). Тест на коронавирус не нужен, требование обязательной прививки от тропических болезней – отсутствует.Обязательна медстраховка на период пребывания.Албания: въезд иностранцам разрешен, тест на коронавирус не нужен.Афганистан: въезд иностранцам разрешен, тест на коронавирус не нуженГаити: иностранцам въезд разрешен, тест на коронавирус не нужен, потребуется только заполнить «декларацию здоровья» на борту самолета и измерить температуру в аэропорту.Северная Македония: въезд иностранцам разрешен, тест на коронавирус не нужен (кроме граждан Боснии и Герцеговины, Черногории, Косов и Сербии – им требуется предъявить отрицательный тест, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия).Сербия: иностранцам въезд разрешен, тест на коронавирус для россиян не нужен (но нужен гражданам ряда других стран).КАКОЙ СПИСОК ОТКРЫТЫХ СТРАН СЕЙЧАС АКТУАЛЕН ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Из списка «самых открытых» стран по версии IATA, для российских туристов сейчас актуальны только Турция (есть прямое авиасообщение), Мексика (туда сейчас тз россии можно улететь только со сложной системой пересадок) и, в меньшей степени, Сербия и Албания (сюда также придется лететь с пересадками, прямых рейсов нет).

Напомним, что также россиянам сейчас доступны такие туристические направления, как:

Объединенные Арабские Эмираты (есть прямые рейсы, требуется справка с отрицательным тестом на COVID-19и тест по прилету),Мальдивы (есть прямые рейсы, требуется справка с отрицательным тестом на COVID-19),Египет (требуется справка с отрицательным тестом на COVID-19, перелет на курорты возможен только регулярными рейсами с пересадкой в Каире или в Стамбуле),Танзания (есть прямые рейсы, справка с отрицательным тестом на COVID-19, по последним данным туроператоров, не нужна, есть медицинский скрининг по прилету)Белоруссия (есть прямые рейсы, справки с тестами на COVID-19 не нужны).

Также РФ объявило о восстановлении регулярного авиасообщения с Великобританией (туризм невозможен, нужно проходить двухнедельный карантин), Швейцарией (также нужно проходить 10-дневный карантин), Южной Кореей (требуется тест и нужно проходить карантин) а также с Казахстаном и Киргизией.