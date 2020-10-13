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Несколько нельзя для осеннего ухода за розами

Несколько нельзя для осеннего ухода за розами

Наверное, наиболее трепетно мы относимся к розам. Ведь это такая красота, поэтому и ухода больше. Королева сада требует к себе повышенного внимания всегда. Но ведь мы не в обиде? Когда роза цветет, остальные цветы в саду становятся незаметными.

Очень важно правильно отправить свои розовые кусты на зимовку. А для этого нужно знать, что нельзя делать. Итак, несколько осенних нельзя для роз.


Нельзя торопиться с укрытием. Первый небольшой морозец не повод бежать укрывать розы. Они достаточно морозостойкие. Если вы укутали свои розы тогда, когда земля еще мокрая, а возможно еще и дожди пойдут, то вы сделали им медвежью услугу. Укрывать розы можно только тогда, когда на улице стабильные заморозки и почва немного подсохла после осенних дождей.
Нельзя пригибать розы на морозе. Если укрывать растение можно только тогда, когда на улице мороз, то готовить розы к укрытию нужно заранее. Ветви роз на малейшем морозе становятся хрупкими. Пригнуть, подготовить к укрытию их нужно до наступления заморозков.



Нельзя проводить слишком раннюю обрезку. Как известно, перед зимой нужно вырезать невызревшие побеги, они ведь все равно не перезимуют. Но если это сделать слишком рано, то вы спровоцируете рост новых побегов.
Нельзя использовать для подвязки натуральный материал. Почему-то многие уверены, что натуральное — это лучшее. Не буду спорить, но только не в этом случае. Натуральные веревки моментально впитывают в себя влагу, а потом замерзают. Поэтому берите лучше шпагат. Он всю зиму будет в неизменном виде.
Нельзя оставлять никакую листву на розе. Даже если она супер здоровая, и вам кажется, что никаких проблем она не доставит. Доставит, еще как. Это стопроцентная инфекция в будущем. Проследите, чтобы перед укрытием на кустиках не осталось ни одного листочка.
Нельзя окучивать кусты в сырую погоду. Нельзя присыпать их опилками — они всегда гниют. Для окучивания используйте легкую сухую смесь перегноя, и занимайтесь этим или в сухую погоду, или при легком морозе.
Нельзя укладывать плетистые розы прямо на землю. Обязательно нужно сделать так, чтобы ветви не касались почвы. Для помоста лучше всего подойдет пенопласт, а можно собрать помост из пластиковых бутылей.
Нельзя укрывать розы просто гибким материалом, например, рубероидом. Под воздействием разных температур он прогнется и придавит плети. Всегда нужно делать каркас или ставить дуги.

Если вы исключите эти несколько нельзя из своего ухода, то розы отлично перезимуют и порадуют вас своим цветением на следующий год.

# Интересное
По материалам: planktons

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