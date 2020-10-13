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Николаевский "самоделкин" устроил жильцам многоэтажки "душ" из газовых конфорок

Николаевский "самоделкин" устроил жильцам многоэтажки "душ" из газовых конфорок

Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Около двухсот жильцов многоквартирного дома в Николаеве по улице Пограничной уже третью неделю сидят без газа. 21 сентября у многих семей из газовых конфорок полилась вода.


Как оказалось, виной всему владелец одной из квартир (по иронии судьбы № 13), который самостоятельно устанавливал газовую колонку и неправильно соединил трубы. После этого вода из водопровода попала в газовую сеть. Жидкость оказалась даже в газовых счетчиках. Об этом говорится в сюжете Суспільного.

Приехавшие на вызов газовщики отключили дом от газоснабжения. На предприятии «Николаевгаз» людям сообщили, что вода ушла глубоко в газопровод. Откачать ее можно, только проведя земляные работы.

Виновник аварии честно во всем признался и попытался решить проблему, но уже третью неделю ходит с письмами по инстанциям с нулевым результатом.

— Никто не объяснил, что нужно делать в такой ситуации и сколько все будет стоить, — рассказал виновник аварии Михаил. — Свою вину я не отрицаю. Не могу понять, почему мне сразу не могли выдать список необходимых документов и не сообщили о том, что нужно рыть землю. Я должен был сам искать информацию в интернете.

В итоге сошлись на том, что работы по восстановлению газоснабжения начнут после того как будет оплачен счет на их выполнение.

- Наши специалисты проводят расчеты. После оплаты они приступят к работе. Теоретически, если человек напишет гарантийное письмо и обязуется оплатить все услуги, то специалисты могут начать параллельно работы с тем, как он пойдет оплачивать этот счет, — говорит начальник управления внешних коммуникаций АО «Николаевгаз» Элина Луцкевич.

Сколько все это будет стоить пока не ясно. Михаил из 13-й квартиры надеется, что не 100 тысяч, которых у него нет. А дом продолжает жить без газа.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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