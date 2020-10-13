Норвегия обвинила РФ в "серьезной" кибератаке на парламент королевства

Влада Некрасова

Власти Норвегии обвинили Россию в кибератаке на парламент королевства, передает РИА Новости. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Отмечается, что кибератаку провели 24 августа 2020 года. В МИД Норвегии сообщили, что были взломаны электронные ящики некоторых политиков.

"Основываясь на имеющейся у правительства информации, мы полагаем, что за этой деятельностью стояла Россия", – заявила глава МИД Ине Эриксен Серейде, добавив, что эта атака была "серьезной".

США.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в России может появиться структура по расследованию IT- преступлений.