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Новые дороги на черноморские курорты России

Новые дороги на черноморские курорты России

В России вырастет количество дорог, ведущих к черноморскому побережью. Какие проекты уже разрабатываются, и в чем действительно нуждаются южные курорты? Собрали информацию и мнения отраслевых экспертов.


КАКИЕ ПРОЕКТЫ ДОРОГ УЖЕ ЗАЯВЛЕНЫ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать проекты развития автотрасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России, и с учетом этого скорректировать планы дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры. Также г-н Путин отметил, что время в пути от Урала или севера страны до сочинского побережья необходимо сократить.

Отраслевые ведомства уже отреагировали на поручение главы государства. Так, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который также курирует Северный Кавказ, дал указание проработать возможность строительства трассы, соединяющей города Кавказских Минеральных Вод и курорты Краснодарского края.

В этой связи снова заговорили о необходимости строительства дороги Кисловодск – Адлер, идея которой в течение нескольких лет обсуждается в регионах и на федеральном уровне. 

Ранее рассматривалось два варианта будущей трассы от Кавминвод на побережье: по маршрутам Кисловодск – Адлер и Черкесск – Адлер. По данным правительства Карачаево-Черкесии, действующий маршрут из Кисловодска в Сочи составляет около 700 км, предлагаемый вариант новой дороги с тоннелями сократит путь вдвое.

Есть подвижки и на уральском направлении. В сентябре «Автодор» представил проект новой трассы Екатеринбург – Краснодар, которая пройдет через Набережные Челны, Тольятти, Саратов и Волгоград.

По данным госкомпании, новая магистраль сократит путь от Урала до Черного моря на 10 часов. Сейчас этот путь занимает у автомобилистов примерно 43 часа. Реализацию проекта планируется начать в 2027 году, завершить - в течение 2030-2035 годов. Новая трасса будет платной, ее протяженность составит около 1 600 км.


ВСЕ БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ ЕДЕТ НА ЮГ НА ЛИЧНОМ АВТОТРАНСПОРТЕ

По мнению туроператоров, развивать сеть федеральных дорог, ведущих к черноморским курортам России, крайне необходимо.

Как говорит генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, автомобиль стал частью жизни среднего класса, а в условиях пандемии люди стали чаще путешествовать на личном автотранспорте и для минимизации эпидемиологических рисков.

В сезоне-2020 около 60-65% туристов отправилось на российские курорты на автомобиле, в то время как год назад доля таких отдыхающих составляла 50%.

По оценке г-на Ромашкина, в сезоне-2020 около 60-65% туристов отправилось на российские курорты на автомобиле, в то время как год назад доля таких отдыхающих составляла 50%.

Эксперты Национального туроператора АЛЕАН оценивают долю туристов, которые едут на Юг на машине, в 45% от общего турпотока.

О том, что россияне стали больше путешествовать на курорты на личном автотранспорте, говорит и статистика «Автодора»: в августе 2020 года по трассе М-4 «Дон», по которой можно добраться почти до любого курорта, совершено 18,6 млн проездов. Это почти 82% от всего количества проездов по всем дорогам, которые обслуживает госкомпания.


АВТОМОБИЛЬ КАК СПОСОБ УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ

Как отмечает Сергей Ромашкин, процент отдыхающих, которые выбирают автомобиль, зависит и от статуса курорта. Например, в Сочи на личном автотранспорте едет около 30% туристов, в то время как в Анапу – около 60% отдыхающих. 

По наблюдению эксперта, путешествия на автомобиле становятся более востребованы и в силу возросшей мобильности туристов.

По оценкам экспертов, в Сочи на личном автотранспорте едет около 30% туристов, в то время как в Анапу – около 60% отдыхающих

«Доля туристов, которые в течение отпуска останавливается на разных курортах, растет. В течение недели эти люди могут сменить несколько локаций проживания, главным образом, останавливаясь там на ночлег. Наличие собственного автомобиля позволяет им не сидеть на одном месте, а объездить регион по максимуму», – поясняет Сергей Ромашкин.

Он добавляет, что многие туристы едут в Крым на автомобиле, в том числе, ради проезда по Крымскому мосту.

«Проезд по Крымскому мост стал уже своего рода туристическим аттракционом. Это те впечатления, которыми туристы спешат поделиться в соцсетях», – говорит глава «Дельфина»


КУРОРТЫ НУЖДАЮТСЯ В ПАРКОВКАХ

По мнению г-на Ромашкина, проблема не только в количестве трасс, ведущих на Юг России, но и в возможности (вернее, ее отсутствии) гарантированно и безопасно припарковать свой автомобиль на курорте.

«Курортные города изначально не рассчитаны на такой поток транспорта, который растет и по причине активного развития каршеринга. Так что нужно больше продумывать именно развитие парковок. Пока черноморские курорты не могут этим похвастаться», – подчеркивает он.

Проблема не только в количестве трасс, ведущих на Юг России, но и в возможности (вернее, ее отсутствии) гарантированно и безопасно припарковать свой автомобиль на курорте

Еще одной проблемой южных регионов эксперт называет пролегание дорог через территорию курортных поселков, что доставляет неудобства как местным жителям, так и туристам.

«Нужно строить дороги в обход этих мест. Это улучшит местную экологию и повысит привлекательность самих локаций», – отмечает Сергей Ромашкин.


НУЖНО РАЗВИВАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА

По мнению представителей национального туроператора АЛЕАН, основная проблема транспортной доступности черноморских курортов – в затрудненном автомобильном сообщении между городами.

Расстояние между Сочи и Анапой – 330 километров, но преодолеть этот путь на машине или автобусе получится только за 8-10 часов, а в июле-августе можно простоять в пробке и 12-13 часов

«Вдоль побережья проходит только одна автомобильная дорога, которая соединяет Сочи, Туапсе, Геленджик и Анапу, и на пике сезона на всем протяжении этой трассы идет плотный поток автотранспорта. Расстояние между Сочи и Анапой – 330 километров, но преодолеть этот путь на машине или автобусе получится только за 8-10 часов, а в июле-августе можно простоять в пробке и 12-13 часов», – отмечают эксперты Национального туроператора АЛЕАН.

По их оценкам, южным регионам необходимо больше развивать иные виды транспорта – морской и железнодорожный.

Так, только в этом году была запущена «Ласточка» между Адлером и Анапой, и эта перевозка была востребована у туристов. Несмотря на все предсезонные обещания, между черноморскими курортами по-прежнему нет регулярной морской перевозки скоростными катерами.

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По материалам: atorus.ru

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