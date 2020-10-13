Опыт «Золотой недели» в Китае: массовый туризм не привел к вспышке коронавируса

Анастасия Иванова

В Китае в период «Золотой недели» (государственных праздников 1-8 октября), согласно официальным данным, граждане КНР совершили 638 млн поездок. Это всего на 21% меньше до-пандемийных показателей этого периода. При этом число новых случаев COVID-19 в стране по-прежнему ничтожно мало.

«Золотая неделя» – традиционный период «длинных» государственных праздников, приуроченных ко дню образования КНР. Граждане Китая в это время традиционно путешествуют по стране, навещают родных. Массовые перемещения населения КНР на «Золотой неделе» даже называют «Великой ежегодной миграцией людей», подчеркивая, что это действительно самое массовое перемещение людей на планете в столь короткий срок.

Устойчивая ситуация с контролем коронавируса и в этот раз позволила «Золотой неделе» в Китае поразить своими масштабами застывший в «полу-локдауне» мир.

КИТАЙ ВОССТАНОВИЛ МАССОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ НА 80%

Так, по данным Министерства культуры и туризма КНР, с 1 по 8 октября туристические поездки по Китаю совершили более чем 637 млн человек (79% от объема поездок на «Золотой неделе» 2019 года). Суммарные доходы от туризма на праздничной неделе достиг составили порядка 68,6 млрд долларов США, что равно 69,9% от аналогичных показателей 2019 года.

В условиях закрытых границ, китайские путешественники, предпочитавшие ранее зарубежные поездки, в этот раз поехали в туры по КНР. Так, по информации онлайн-трэвел компании Qunar, на «Золотой неделе» 2020 года количество авиаперелетов внутри страны было на 10% больше, чем в осенние праздники 2019 года. Всего с 1 по 8 октября около 15 млн граждан КНР полетели внутренними авиарейсами.

Одним из хитов стал остров Хайнань – только аэропорт столицы этой провинции, Хайкоу, принял за 8 дней праздников 500 тыс. человек. Интересно, что многие китайцы ехали сюда, чтобы совершить покупки в Duty Free. Островным властям пришлось открыть дополнительные магазины Duty Free для местных туристов, а оборот их вырос на 148% по сравнению с прошлым годом, достигнув цифры в 155 млн долларов

Предельно загружены были и железные дороги КНР: пассажиропоток на них за всю «Золотую неделю» 2020 года превысил 100 млн человек.

«ЗОЛОТАЯ НЕДЕЛЯ» ПОКА НЕ ПРИВЕЛА К ВСПЫШКЕ КОРОНАВИРУСА

В Китае не наблюдается «второй волны» коронавируса несмотря на практически полное снятие ограничений (работаю предприятия, торговые центры, автосалоны, идут занятия в школах).

В стране с лета количество новых случаев в день варьируется от 10 до 20-25, что, в сравнении с населением в 1,4 млрд можно признать ничтожным. Тем более, по заявлениям министерства здравоохранения Китая, практически все такие случаи – завозные, от китайцев, вернувшихся из-за рубежа.

По итогам 8-дневной «великой миграции» китайцев на «Золотой неделе» динамика прироста и его «завозной» характер не изменились. И судить об этом вовсе не рано. Учитывая беспрецедентный масштаб перемещений по стране сотен миллионов граждан и средний срок проявления симптомов (по последним оценкам Минздрава РФ равный не 14, а всего 5-7 дням), последствия туристического бума «Золотой недели» в Китае уже должны были бы хоть как-то проявиться.

Фотографии «Золотой недели» 2020 года, разлетевшиеся по мировой прессе, отчетливо демонстрируют массовые скопления туристов в основных туристических аттракциях, таких, как Великая Китайская Стена, «Запретный город» в Пекине, древняя столица Сиань, гроты в Хэнане и пр., а также в аэропортах и на вокзалах.

При этом, судя по фоторепортажам международных новостных агентств, далеко не все туристы носят маски (о перчатках речи не идет вообще – в Китае не считают, что вирус может передаваться таким образом). Примеры переполненных локаций и того, что отнюдь не все туристы носят маски в Китае, можно посмотреть здесь. Впрочем, ничего криминального тут нет: в том же Пекине обязательный масочный режим был отменен еще в августе 2020 года.

Тот факт, что массовые перемещения туристов не вызывают всплеска заболеваемости, косвенно подтверждает, кстати, не только китайский, но и российский опыт (хотя он и куда менее масштабный).

До 10 млн туристов посетили этим летом курорты Краснодарского края и Крыма. Не секрет, что масочный режим в этих регионах соблюдался в летнем сезоне весьма формально, социальное дистанцирование же было зачастую попросту невозможно на переполненных пляжах.

При том, что массовый туризм на курорты Юга России открылся в период 22 июня – 1 июля, и при среднем сроке проявления симптомов COVID-19в 5-7 дней вспышка (или «вторая волна») должна была бы идти вовсю уже к середине или концу июля, ее ни на курортах, ни там, куда возвращались граждане (города-миллионники, соседние регионы) летом не наблюдалось. Нынешняя «вторая волна», таким образом, вряд ли может быть следствием летних перемещений туристов – просто исходя из среднего инкубационного периода COVID-19 она должна была бы в этом случае начаться раньше.

ПОЧЕМУ В КИТАЕ НЕТ «ВТОРОЙ ВОЛНЫ»

Относительно причин отсутствия второй волны COVID-19в Китае в западной прессе высказывается несколько мнений. По одной из довольно правдоподобных версий, причина в методике и характере тестирования.

Так, в КНР сознательно не пошли по пути тестирования всех подряд, отслеживая только контактных лиц в очагах, причем с их (и очагов, и контактных лиц) крайне оперативной изоляцией. В этом помогала и система «кодов здоровья» для отслеживания перемещений граждан. Иногда тестирование было массовым, но опять же - точечным, для очагов.

При всем этом, китайская статистика, согласно распоряжениям национального Минздрава, не включает бессимптомных инфицированных в статистику «заболевших» (так как эти люди, по факту, не болеют).

Совсем не так все в случае с США, странами Европы (и с Россией), где объемы тестирования в национальном масштабе только наращиваются и часто проводятся совсем не «точечно». А бессимптомные инфицированные (составляющие, по ряду оценок, от 40 до 70% всего прироста новых случаев во «второй волне») включаются в общую статистику.

Соответственно, некоторые эксперты полагают, что при перенесении «западных» (условно) практик тестирования и учета заболевших на Китай, «вторая волна» хотя бы в каком-то виде наблюдалась бы и там. Аналогично, при применении условно «китайского» подхода в США, Европе и РФ, масштабы прироста заболевших во «второй волне» здесь были бы меньше декларируемых сейчас. Впрочем, это лишь одна из обсуждаемых версий. Очевидно также, что китайская практика тотального отслеживания и жесткого контроля также играет большую роль в крайне низких ежедневных показателях числа новых заболевших.