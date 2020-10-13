Парные статусы для Тик Ток: 100 крутых вариантов

Влада Некрасова

Многие парыне желают скрывать свой статус от посторонних глаз. Романтические чувстванастолько переполняют обоих партнеров, что они готовы кричать об этом на весьмир. Ну, или хотя бы рассказать об этом в своих социальных сетях (например, в TikTok). Наиболее подходящий способ сделатьэто – установить парный статус. Именно он позволит описать истинные чувства ксвоей второй половинке, заставляя ее почувствовать себя еще более желанной илюбимой.ТОП-100 парных статусовМежду душами не бывает случайных встреч.Вы когда-нибудь чувствовали себя по-настоящему близкими с кем-то? Настолько, что невозможно понять, почему у тебя и другого человека два разных тела?Когда в глубине души ты веришь, что твоя вторая половинка существует, нет разницы, каким образом она войдет в твою жизнь.Если мы и знаем, что такое любовь, то только благодаря друг другу.Каждый раз, когда мы касаемся друг друга, наши чувства крепнут.Для нашей любви нет преград!С каждой секундой, проведенной вместе, мы становимся только счастливее.Ты + я = навсегда!Мы прошли через многое, но это лишь укрепило наши отношения. Лучшее, за что можно держаться в жизни – это друг за друга. Наша встреча была предопределена. Да и мы не сильно противились этому. Любовь – это когда счастье другого человека гораздо важнее твоего собственного. Каждый раз, когда мы смотрим друг другу в глаза, мы влюбляемся снова и снова. У каждого есть своя история любви…наша – уникальна. Вместе – это самое лучшее чувство. 1 год – 365 возможностей любить друг друга. Забудьте о сказках. Наша история любви – лучшая из всех, когда-либо рассказанных. Две души с одними мыслями, два сердца, которые бьются как одно. Быть сумасшедшим поодиночке было не весело, поэтому мы решили сойти с ума вместе. В идеале парам нужны три жизни: одна для него, одна для нее и одна для них вместе. Мы оба будем молиться, чтобы прожить вместе всю жизнь и умереть в один день. В его объятиях мой рай. Разве мы не похожи на два тома одной книги? Всегда лучше, когда мы вместе. Говорят, когда ты встречаешь любовь всей своей жизни, время останавливается, и это правда. Запомни, мы все оступаемся. Вот почему так важно идти рука об руку. Мы решили доказать, что «вечность» существует. Секрет идеальных отношений прост. Но секрет – есть секрет! Откуда нам было знать, что та крошечная искорка, называемая любовью, распространится подобно лесному пожару. Счастливы по умолчанию! Любовь – это главный ключ, который открывает врата счастья. За каждым счастливым союзом стоят два человека, которые упорно сражались, чтобы выиграть каждую битву, которая им выпадала. Счастье заключается не в том, как много у нас есть, а в том, скольким многим мы наслаждаемся. Нам кажется, что мы совершенны, только когда мы вместе. Может быть, это наша любовь заставляет нас чувствовать себя на высоте. Вы не найдете счастливой жизни. Но вы можете сделать ее таковой. Он и я против всего мира. Мы невероятно счастливы, когда влюблены. Сияем вместе. Любовь – это игра, в которую могут играть двое, причем, выигрывают оба. Мы принимаем любовь, которую, как нам кажется, заслуживаем. Но мы сильны, каждый в своей цели, и вместе мы еще сильнее. Мы – одна из лучших пар, которые вы когда-либо видели. Влюбиться легко, но сохранить это чувство – это совсем другое. Мы сделали это! Никаких оглядок назад, никаких сожалений о прошлом... потому что все, что мы делали ранее, в конечном итоге привело нас друг к другу. Когда две души, поборовшие свое одиночество, обнимаются и сливаются в одну – рождается истинная любовь. Счастье друг друга важнее всего. Он и я – два пазла судьбы, которые соединились в любви. У каждого есть своя зависимость. Мы зависимы друг от друга. Нет ничего плохого в любви с первого взгляда – и мы тому пример. Жизнь подарила нам свое величайшее сокровище – быть вместе. В любви всегда есть какое-то безумие. Но в безумии всегда есть какая-то причина. Идеальные отношения – это когда кто-то принимает твое прошлое, разделяет твое настоящее и верит в твое будущее. Самое лучшее чувство в мире – это знать, что ты действительно что-то значишь для кого-то. Гордимся своим сходством. Уважаем наши различия. Настоящие отношения – это когда вы можете рассказать друг другу все. Никаких секретов и никакой лжи. Мы живы, пока любим. Любовь всегда лечит людей. Тех, кто ее дает, и тех, кто ее получает. Ее улыбка освещает мой путь. Глядя на нас все восклицают: «Черт возьми, они все еще вместе»? С кем лучше всего поделиться своими мечтами, если не с человеком, о котором ты мечтаешь? Вместе или далеко друг от друга…наши сердца бьются в унисон. Душа встречается с душой на губах влюбленных. Мы – узел, слишком запутанный, чтобы его можно было разорвать. Люди называют это ревностью, а я – страхом потерять тебя. Наша любовь подобна зыбучим пескам, чем глубже ты погружаешься, тем труднее выбраться. Есть люди, ради которых стоит гореть… Предпочитаю держать его за руку, чем делать селфи. Секрет идеальных отношений прост: нужно влюбляться много раз, всегда в одного и того же человека. Он украл мое сердце, а я – его фамилию. Мы странные и нам это нравится. А вместе мы – двойная катастрофа. Каждый день, проведенный с тобой – новое приключение. Он – мое сегодня и все мои завтра. Одна улыбка на двоих. Он – мое счастье, я – его испытание. Вместе до последнего лайка. Черт, а мы отлично смотримся вместе! В одиночку мы можем сделать так мало, вместе мы можем сделать все. Зависимы друг от друга. Лечение бесполезно. Эта ненормальная со мной. Любовь – это не просто поиск подходящего человека. Это создание правильных отношений. Я не зависима от текстовых сообщений, я зависима от человека, которому я пишу. Единственный шанс. Два сердца. Три слова. Пока я могу ходить, я хочу держать тебя за руку и идти по этому жизненному пути вместе с тобой. Все понимаю, потому что люблю. Я выбираю тебя. И так будет снова и снова. Там, где есть любовь – есть жизнь. В нашей любви есть капелька безумия. Вместе… несмотря ни на что, рядом – вопреки всему. Наша химия настолько велика, что каждая песня о любви кажется нашей историей. Его глаза – мое зеркало. Всякий раз, когда я хочу выглядеть молодой и красивой, я смотрю в них. Мое любимое время суток – когда ты рядом. Как ни крути, но выходить замуж лучше за своего ровесника. Когда твоя красота начнет увядать, его зрение – тоже. Любовь – это психическое заболевание. И нет надежды на выздоровление. Через сколько лет отношений приходит ответ на вопрос «Чего хочет женщина»? Девушка вступает в отношения с мужчиной, надеясь, что он изменится. Мужчина влюбляется и надеется, что этого не произойдет. И те, и другие разочаровываются. Когда пара спорит о том, кто кого любит больше, тот, кто сдается, становится настоящим победителем. Все, что нам нужно – это любовь. Но немного шоколада время от времени не помешает. Будем стареть вместе. Все самое интересное – впереди.Одно из лучших чувств в мире – это когда ты обнимаешь кого-то, а он обнимает тебя еще крепче.