Пьяная Карди Би выложила голую грудь

Влада Некрасова

Кажется, американская хип-хоп исполнительница Карди Би (Cardi B) тоже решила повысить свою популярность, слив голые снимки в сеть. На странице рэп-дивы появилось откровенное фото.

Несколько часов назад девушка опубликовала у себя в Instagram stories полностью обнаженную грудь. Возможно, Карди продолжает активно отмечать свой день рождения, который был у нее два дня назад. В предыдущих публикациях исполнительница демонстрировала, как хорошо «отвисает» на очередной вечеринке. А, как мы знаем, под действием алкоголя можно сделать все, что угодно.

«У них что, с Айзой один пиарщик?», «Напилась и по пьяни выложила?», «случайно ли?»

— ехидно отмечают пользователи сети.

Публикация пропала через пару минут, а немного позже Карди написала, что не публиковала эту фотографию, отметив, что «иногда говно случается в ее жизни».

Многие пользователи отметили, что грудь у рэп-дивы очень упругая. Напомним, на пластику исполнительница решилась из-за рождения дочери. В мае Карди Би призналась, что после кормления грудью ее формы изменились и ей это не понравилось.

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