Почему Ви из BTS в последнее время выглядит таким грустным?

Влада Некрасова

В последнее время фанаты BTS, которые привыкли видеть Ви (V) полным жизненных сил и энергии, не могли не обратить внимание на то, что их кумир стал гораздо более тихим, спокойным и сдержанным. Что случилось с Тэхёном и куда пропал его былой энтузиазм?

Многие АРМИ находят ответ в одном простом факте: Ви значительно повзрослел с того момента, как группа впервые вышла на сцену. Не исключено, что его изменения в поведении – всего лишь отражение изменений его характера и мировоззрения.

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С другой стороны, нетизены, которые внимательно следят за жизнь айдолов, отмечают, что постепенное «угасание» Тэхёна началось еще в 2017 году, когда из жизни ушел его близкий друг Ли Ый Су (Lee Ui-soo). Парень, который был успешной моделью, покончил с собой, и это, конечно, стало настоящим ударом для Ви.

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«Возможно, он расстраивается из-за хейтеров и их комментариев»,

– предполагают некоторые поклонники.

Конечно, парни из BTS уже давно привыкли к онлайн-нападкам в свою сторону, но это не значит, что это сделало их черствыми, как сухарь: порой некоторые обидные слова и фразы надолго застревают в голове и в сердце.

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Ситуация с эпидемией коронавируса, которая обрушилась на нас в этом году, конечно, не помогла привести в норму и сбалансировать эти эмоции. После недавнего онлайн-концерта, который дали BTS, Ви признался, что ему очень не хватает настоящих, живых выступлений перед АРМИ.

«Я не могу жить без настоящих АРМИ. Я просто не чувствую того же»,

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– говорил Тэхён, будучи не в состоянии сдержать слезы.

Что бы там ни было, все фанаты музыканта надеются, что несмотря на разные трудности, через которые приходится проходить айдолу, на самом деле Ви счастлив и с удовольствием проживает каждый день своей жизни.

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