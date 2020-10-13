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Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом нашли мертвым

Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом нашли мертвым

Мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области, обнаружили мертвым. По предварительным данным, он совершил самоубийство, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

"В лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек", - рассказали в МВД. Предполагается, это было самоубийство.

По предварительным данным, стрелком является Данил Монахов. Он приезжал к родственникам в деревню Большеорловское, поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. Сейчас пенсионерка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. На крики женщины прибежал сосед, которого парень убил на месте. Затем юноша открыл огонь по пассажирскому автобусу. В общей сложности от ранений погибли трое мужчин и три женщины госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц".

Как сообщил источник ТАСС, погибшему проведут посмертную психиатрическую экспертизу. "Для установления его психического состояния, в том числе в момент совершения преступления, а также причин и мотивов, ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиз", - отметил собеседник агентства.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить все версии убийства в Нижегородской области, а также выяснить мотив стрелявшего.

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По материалам: uposters.ru

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