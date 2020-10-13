Подвинься, iPhone! Какие гаджеты покажет Apple на сегодняшней презентации
Apple AirTag
AirTag — совершенно новый гаджет для Apple, без аналогов и предшественников. О разработке поисковой метки под экосистему компании известно из исходников прошлогодней операционной системы iOS 13.
отметил инсайдер Джон Проссер, метку построят на чипе U1. Поддержка — на всех новых устройствах Apple, смартфонах, планшетах и ноутбуках с технологией Ultra Wideband — беспроводной связью на малых расстояниях при низких затратах энергии. Ее часто еще называют улучшенным Bluetooth.
Apple AirPods Studio
Полноразмерные беспроводные наушники давно просились в модельную линейку AirPods. Тем более Apple с 2014 года принадлежит Beats Electronics, знаменитый производитель акустики, в портфеле которого есть гарнитуры, работающие по Bluetooth. AirPods Studio станут именно таким решением — накладные беспроводные наушники с системой активного шумоподавления.
Японский "яблочный" инсайдер Komiya считает, что наушники предложат в двух версиях. Стандартная обойдется в 350 долларов (примерно 27 000 рублей по текущему курсу), а премиальный вариант с отделкой из металла и кожи — в 600 долларов. Оба варианта получат жестовое управление и датчик присутствия, который определит, надеты AirPods Studio на голову или нет.