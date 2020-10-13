Подвинься, iPhone! Какие гаджеты покажет Apple на сегодняшней презентации

Влада Некрасова

Apple AirTag

Компания Apple проводит уже вторую осеннюю презентацию. Как ожидается, представят новый iPhone 12 и еще три версии главного смартфона 2021 года из Купертино. Но это далеко не единственное, что могут показать Тим Кук и его команда. О главной интриге мероприятия — в материале РИА Новости.

AirTag — совершенно новый гаджет для Apple, без аналогов и предшественников. О разработке поисковой метки под экосистему компании известно из исходников прошлогодней операционной системы iOS 13.

Apple AirPods Studio

отметил инсайдер Джон Проссер, метку построят на чипе U1. Поддержка — на всех новых устройствах Apple, смартфонах, планшетах и ноутбуках с технологией Ultra Wideband — беспроводной связью на малых расстояниях при низких затратах энергии. Ее часто еще называют улучшенным Bluetooth.

Полноразмерные беспроводные наушники давно просились в модельную линейку AirPods. Тем более Apple с 2014 года принадлежит Beats Electronics, знаменитый производитель акустики, в портфеле которого есть гарнитуры, работающие по Bluetooth. AirPods Studio станут именно таким решением — накладные беспроводные наушники с системой активного шумоподавления.