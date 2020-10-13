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«Посети врача»: АРМИ беспокоятся за Шугу из BTS

«Посети врача»: АРМИ беспокоятся за Шугу из BTS

Несколько дней назад южнокорейская к-поп группа BTS порадовала слушателей онлайн-концертом MAP OF THE SOUL ON: E. Из своих домов поклонники размахивали «бомбочками» и подпевали музыкантам. Однако во время просмотра грандиозного шоу поклонники заметили, что Шуга (Suga) плохо себя чувствует.


Если посмотреть запись с концерта, то видно, как боль в плече не дает айдолу полноценно выполнять хореографические движения. Шуга делал все одной рукой. Это взволновало фанатов.


[media=https://twitter.com/sugatoday_309/status/1315190383752572928?ref_src=twsrc%5Etfw]

А во время финального поклона айдол даже не смог полностью поднять руку. Другие участники BTS специально не выпрямляют руку, так как знают, что это причинит боль Шуге.

[media=https://twitter.com/sugagloss0/status/1315257251171463168?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Ему действительно должно быть очень больно», «Пожалуйста, посети врача!», «Твоё здоровье важнее в сотни раз!»

— комментируют АРМИ.

После концерта запрос «윤기 어깨» (плечо Юнги) стал самым популярным в сети. АРМИ действительно очень переживают за айдола.

А посмотри на это селфи! Внимательные пользовать рассекретили, что Шуга носит плечевой бандаж. АРМИ советуют ему не перенапрягаться и сходить ко врачу.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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