«Посети врача»: АРМИ беспокоятся за Шугу из BTS
Несколько дней назад южнокорейская к-поп группа BTS порадовала слушателей онлайн-концертом MAP OF THE SOUL ON: E. Из своих домов поклонники размахивали «бомбочками» и подпевали музыкантам. Однако во время просмотра грандиозного шоу поклонники заметили, что Шуга (Suga) плохо себя чувствует.
Если посмотреть запись с концерта, то видно, как боль в плече не дает айдолу полноценно выполнять хореографические движения. Шуга делал все одной рукой. Это взволновало фанатов.
А во время финального поклона айдол даже не смог полностью поднять руку. Другие участники BTS специально не выпрямляют руку, так как знают, что это причинит боль Шуге.
«Ему действительно должно быть очень больно», «Пожалуйста, посети врача!», «Твоё здоровье важнее в сотни раз!»— комментируют АРМИ.
После концерта запрос «윤기 어깨» (плечо Юнги) стал самым популярным в сети. АРМИ действительно очень переживают за айдола.
А посмотри на это селфи! Внимательные пользовать рассекретили, что Шуга носит плечевой бандаж. АРМИ советуют ему не перенапрягаться и сходить ко врачу.Подпишись на нас в Яндекс Новости