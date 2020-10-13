«Последствия алкоголизма налицо», — публика обвиняет Марину Хлебникову во вранье
Недавно СМИ сообщили, что Марина Хлебникова попала в наркологическую клинику, где сейчас проходит лечение. Именно так пресса объяснила отсутствие артистки в социальных сетях в течение 10 месяцев. После такого громкого заявления певица тут же вышла на связь и опубликовала романтичный снимок в Instagram, на котором позирует в красивом белом наряде. К слову, слухи о зависимости она никак не прокомментировала, но отметила, что дни у нее насыщенные, концертов много и эстраду бросать она не собирается.
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☕️ Друзья! Трек «Чашка Кофею» активно штурмует интернет-пространство. Хочу выразить большую благодарность всем, кто принял участие в создание песни: @the_iproducer (Музыка), Валентин Осинский (сведение/мастеринг), @price7hills за текст и организацию, @dmitryzhilin.ru за фото, танцевальную команду «Мираж», @malakhov007 за приглашение на шоу, @dmchizhov за хит! Впереди съёмки клипа 🎥 Спасибо всем за поддержку. Двигаемся дальше. ••• #МаринаХлебникова #RussellRay #РасселРэй #Чашкакофею #новаямузыка #хиты2020 #песнягода #7hills
Из-за большого внимания к персоне Марины публика начала пересматривать различные телевизионные проекты, в которых она участвовала в последние пару лет и пыталась понять, действительно ли у Хлебниковой есть алкогольная зависимость о которой трубят все СМИ или это пустые слухи?
Одна девушка в Instagram опубликовала снимки артистки с проекта «Привет, Андрей!» и заявила, что женщина нагло врет о своем «прекрасном» здоровье.
«Симптомы алкоголизма на лицо! Огромные синяки, мешки под глазами, сама весит кг 37 от силы. 100% врет о том, что все у нее хорошо. Зависимость с годами не спрячешь. А фото видели у нее в инстаграм? Отфотошоплена как 20-летняя девочка! Везде врет, а на видео уже не скроешься!»— гневно написала пользовательница сетей. Подпишись на нас в Яндекс Новости