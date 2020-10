«Последствия алкоголизма налицо», — публика обвиняет Марину Хлебникову во вранье

View this post on Instagram

☕️ Друзья! Трек «Чашка Кофею» активно штурмует интернет-пространство. Хочу выразить большую благодарность всем, кто принял участие в создание песни: @the_iproducer (Музыка), Валентин Осинский (сведение/мастеринг), @price7hills за текст и организацию, @dmitryzhilin.ru за фото, танцевальную команду «Мираж», @malakhov007 за приглашение на шоу, @dmchizhov за хит! Впереди съёмки клипа 🎥 Спасибо всем за поддержку. Двигаемся дальше. ••• #МаринаХлебникова #RussellRay #РасселРэй #Чашкакофею #новаямузыка #хиты2020 #песнягода #7hills