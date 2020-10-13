Поздравим Чимина с днем рождения! Самые крутые твиты!
АРМИ, знаете, какой сегодня день? 13 октября — день рождения Чимина (Jimin) из BTS. Сегодня нашему любимому красавчику исполнилось 25 лет. Празднования айдола в самом разгаре, но давайте договоримся, что не будем мешать мемберам во время застолья и шумного веселья, приоткроем завесу тайны дня рождения чуть позже, когда мальчики нагуляются и поделятся с нами своими эмоциями.
А пока… предлагаем посмотреть, как именно АРМИ решили поздравить своего пупсика и насколько креативными оказались их «открытки» в Twitter. Поехали!
На данный момент платформа насчитывает 4.2 млн твитов с хэштегом #HappyBirthdayJimin. Будет сложно выбрать самые впечатляющие поздравления! Однако, давайте попробуем. Что скажете по поводу кавера Aubrey Miller, которым она поздравила кумира?
Хотим отметить, что наш зайчик настолько популярен, что заслужил сообщения от официальных аккаунтов селебов и мощных компаний. В особом дне бэби Мочи приняли участие: Джеймс Корден (James Corden), Lionsgate, Эллен Дедженерес (Ellen Degeneres), MTV и другие.
Посмотрите этот милый ролик с моментами, где ЧимЧим дурачится. Согласитесь, он очень «сладкий»!
А как вам это праздничный тортик? Так и хочется посмотреть, как малыш Мочи задувает свечи и загадывает желание! Давайте дружно скажем ему…
«С днем рождения, Чимини!!!»