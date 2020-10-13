Поздравим Чимина с днем рождения! Самые крутые твиты!

Влада Некрасова

АРМИ, знаете, какой сегодня день? 13 октября — день рождения Чимина (Jimin) из BTS. Сегодня нашему любимому красавчику исполнилось 25 лет. Празднования айдола в самом разгаре, но давайте договоримся, что не будем мешать мемберам во время застолья и шумного веселья, приоткроем завесу тайны дня рождения чуть позже, когда мальчики нагуляются и поделятся с нами своими эмоциями.

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А пока… предлагаем посмотреть, как именно АРМИ решили поздравить своего пупсика и насколько креативными оказались их «открытки» в Twitter. Поехали!

На данный момент платформа насчитывает 4.2 млн твитов с хэштегом #HappyBirthdayJimin. Будет сложно выбрать самые впечатляющие поздравления! Однако, давайте попробуем. Что скажете по поводу кавера Aubrey Miller, которым она поздравила кумира?

[media=https://twitter.com/aubreykmiller/status/1315856966158184453?ref_src=twsrc%5Etfw]

Хотим отметить, что наш зайчик настолько популярен, что заслужил сообщения от официальных аккаунтов селебов и мощных компаний. В особом дне бэби Мочи приняли участие: Джеймс Корден (James Corden), Lionsgate, Эллен Дедженерес (Ellen Degeneres), MTV и другие.

[media=https://twitter.com/thejmimpact/status/1315875495142199298?ref_src=twsrc%5Etfw]

Посмотрите этот милый ролик с моментами, где ЧимЧим дурачится. Согласитесь, он очень «сладкий»!

[media=https://twitter.com/beeeyuuh/status/1315884035726438400?ref_src=twsrc%5Etfw]

А как вам это праздничный тортик? Так и хочется посмотреть, как малыш Мочи задувает свечи и загадывает желание! Давайте дружно скажем ему…

«С днем рождения, Чимини!!!»

[media=https://twitter.com/gekdiann/status/1315888496372977664?ref_src=twsrc%5Etfw]

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