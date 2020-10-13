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Позывной Ворон: стало известно имя мужчины, совершившего самосожжение на Крещатике

Позывной Ворон: стало известно имя мужчины, совершившего самосожжение на Крещатике

Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

Эта трагедия произошла в половине четвертого утра 11 октября. Не известный на тот момент мужчина облил себя бензином и поджег. Живой факел пытались потушить случайные прохожие. Горящего человека толкнули в фонтан и вызвали «скорую». Некоторое время спустя медики сообщили, что неизвестный жив, но он получил ожоги почти 100 процентов тела.

«ФАКТАМ» удалось выяснить имя и фамилию горевшего мужчины. Оказалось, что самосожжение на Крещатике совершил известный боец АТО Николай Микитенко, позывной Ворон. Со слов его друзей, информация о причинах суицида, размещенная в СМИ — якобы покончить с собой Ворон хотел из-за несчастной любви — не отвечает действительности. У Николая есть семья — жена и дочка. Причем своей дочкой Юлией — командиром-воспитателем Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, а также бывшим командиром взвода 25-го батальона территориальной обороны «Киевская Русь» — Ворон очень гордился.

В 2014 году Николай Микитенко принимал участие в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Нацгвардии Украины имени Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на горе Карачун боец был ранен. После лечения, несмотря на полученную инвалидность, Ворон вновь отправился на фронт.

За три часа до самосожжения Николай Микитенко написал на своей странице в Facebook: «Думаю, как буду гореть? Как Василий Стус?! Хватит сил доказать, что Украина понад усе? Достало!!! Выйдите все, побратимы, как 24 числа, возьмите оружие в руки, и защитите нашу родную Украину!!!». Чуть раньше он же написал: «Поддержите за все мои грехи!!! Слава Украине!!!».

На странице Николая несколько постов, в которых он выражает негативное отношение к политике президента Владимира Зеленского по отношению к ветеранам АТО и ООС. Последний пост на своей странице Ворон опубликовал за пять минут до самосожжения: «Сейчас 3−25. Мне очень хочется, чтобы Украина была самостийной».


Отправляясь на Крещатик, Микитенко надел военную форму и все свои ордена.

«ФАКТЫ» пообщались с волонтером организации «Волонтерская Сотня Доброволя» Натальей Воронковой, которая лично знала Ворона.

- Ворон был очень жизнерадостным человеком. Был большим патриотом. И очень гордился своей дочкой. Юля была первой девочкой, которая возглавила подразделение девчат в военном лицее имени Богуна, которых в том году набрали впервые. Я была тогда на посвящении. Николай был горд тем, что его дочка такая молодец. Он считал это и своим достижением так же.

Совсем недавно в жизни Николая произошла трагедия — у него умерла мама. Ворон очень переживал по этому поводу. Думаю, что эта трагедия для него не прошла даром. Но его очень сильно задевало все то, что творится сейчас в стране. Он приходил ко мне в офис, и мы часто вели разговоры о том, что с каждым днем, месяцем отношение со стороны властей к атошникам становится все хуже и хуже. И действительно, например, раньше в роддомах если рожала жена ветерана АТО, то с нее денег не брали. Сейчас же роды принимаются на общих основаниях, требуют деньги, так называемый добровольный взнос от 500 до 1000 долларов. Николай, когда рассказывал про это — он буквально кипел. Говорил: «Сволочи, как они так могут?» Часто Ворон говорил: «Мы, ветераны, сейчас никому не нужны».

- Николай перед самосожжением за короткое время написал четыре поста: в 23.22, потом следующий — через 10 минут, потом в 00.14, и последний — за 5 минут до самосожжения. Вам не кажется, что он надеялся, что друзья отговорят его от рокового шага?

— Даже не знаю. Ворон был настоящим бойцом. Я не думаю, что его можно было отговорить от того, что он задумал. Но, возможно, если бы кто-то из друзей вовремя увидел эти посты и начал бы разговаривать с Николаем, он бы призадумался и не стал бы себя поджигать…

— Николай сейчас живой? Он в сознании?

— На данный момент (19:00 12 октября. — Авт.) он без сознания. Но шансов на то, что он выживет, — очень мало. У него 98% ожогов тела. Раны очень глубокие. Ворон живой только из-за того, что у него очень сильное сердце.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали видео акта самосожжения Николая Микитенко.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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