Правительство Украины продолжит карантин до конца года

Анастасия Иванова

Правительство намерено пересмотреть противоэпидемические мероприятия, а карантин продлить до 31 декабря.В Украине рост количества новых случаев Covid-19, а также и количества госпитализаций, говорил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Общественного радио".Мы будем инициировать заслушать на заседании правительства о продлении карантина до 31 декабря 2020 года, - сказал Ляшко.Каникулы для учебных заведений правительство предлагает установить с 15 по 30 октября: "После 30 октября будем дальше смотреть, что делать со школьным образованием".Высшие же учебные заведения должны перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября, а студентам из общежитий рекомендуют уехать, но рекомендация не касается сирот и лишенных родительской опеки детей, а также детей с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.Работу заведений общественного питания планируют ограничить 22 часами.