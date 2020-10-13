Правительство Украины продолжит карантин до конца года
Сегодня, 16:20 Анастасия Иванова
Правительство намерено пересмотреть противоэпидемические мероприятия, а карантин продлить до 31 декабря.
В Украине рост количества новых случаев Covid-19, а также и количества госпитализаций, говорил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Общественного радио".
Мы будем инициировать заслушать на заседании правительства о продлении карантина до 31 декабря 2020 года, - сказал Ляшко.
Каникулы для учебных заведений правительство предлагает установить с 15 по 30 октября: "После 30 октября будем дальше смотреть, что делать со школьным образованием".
Высшие же учебные заведения должны перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября, а студентам из общежитий рекомендуют уехать, но рекомендация не касается сирот и лишенных родительской опеки детей, а также детей с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Работу заведений общественного питания планируют ограничить 22 часами.
По материалам: gogetnews.info