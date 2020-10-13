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Правительство уточнило правила расчёта стоимости реконструкции памятников культуры

Правительство уточнило правила расчёта стоимости реконструкции памятников культуры

Тема: Какие законы вступают в силу


Кабмин уточнил правила определения сметной стоимости реконструкции и работ по сохранению объектов культурного наследия. Об этом говорится в постановлении правительства, вступающем в силу 13 октября.

Документ вносит изменения в ряд нормативных актов, принятых ранее. Устанавливается, что сметная стоимость строительства, реконструкции, капремонта, сноса капитальных объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия определяется по сметным нормативам, которые включены в федеральный реестр до 30 сентября 2017 года. Также цены могут определяться исходя из нормативов, утверждённых регионами в порядке, установленном до 3 июля 2016 года.

Кроме того, постановление уточняет ряд норм Положение об организации и проведении госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

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По материалам: pnp.ru

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