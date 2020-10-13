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Презентация компании Apple: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и другие новинки компании

Презентация компании Apple: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и другие новинки компании

Сегодня компания Apple наконец представила свои долгожданные новинки — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Только что в Калифорнии прошла их презентация, о которой мы спешим вам подробно рассказать. В этом году все запланированные мероприятия так или иначе изменили свой формат. Не обошло это и знаменитую "яблочную" компанию. Свои новинки Apple показывала в два этапа: в сентябре они представили безрамочный iPad и обновленные Apple Watch, а презентацию телефонов перенесли на октябрь. Но обо всем по порядку.

HomePod mini

Презентацию генеральный директор Apple Тим Кук начал с умной колонки HomePod mini. Ее отличает оригинальный круглый дизайн, а корпус колонки сделан из специальной ткани для лучшей акустики.

Благодаря встроенному чипу U1 она может работать с iPhone 11 и iPhone 12, а также поддерживает сторонние аудиосервисы и воспроизведение звука на 360 градусов. Кроме того, у нее есть голосовой ассистент Siri.

Стоимость HomePod mini составит 99 долларов, а ее предзаказ станет доступен 6 ноября.


iPhone 12 и iPhone 12 mini

Новые iPhone будут поддерживать 5G, благодаря чему можно будет загружать и скачивать файлы из интернета гораздо быстрее, чем раньше. Максимальная скорость загрузки составляет до 4 Гбит/сек.


Камера и процессор

В новом iPhone установлен процессор A14 Bionic. Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что благодаря ему новые смартфоны от Apple будут работать значительно быстрее.

Еще из нового — ночной режим стал работать на обеих камерах, а режим ночной съемки теперь поддерживается и в видео.

Дизайн и цвета

Новые iPhone 12 и iPhone 12 mini будут представлены в пяти цветах: черном, белом, красном, синем и светло-голубом.

[media=https://twitter.com/appleinsider/status/1316066528580648965?ref_src=twsrc%5Etfw]

Грани новых телефонов Apple сделаны из алюминия, а задняя панель — из стекла. Новые iPhone стали немного меньше своих предшественников. Диагональ дисплея 12-й модели составила 6,1 дюйма, а его "младшего брата" — 5,4 дюйма. На этом их различия заканчиваются.


Учли в Apple и то, что iPhone часто разбивается при падении — теперь экран сделали из керамики, и это самое крепкое стекло, установленное на смартфонах в мире.

Новая функция

Все, кто мучился в попытке сделать удачный кадр против света, могут вздохнуть с облегчением. Благодаря новой функции Smart HDR 3 теперь фотографировать можно с любого ракурса, и фото, если верить Apple, все равно будет удачным.

Стоимость и старт продаж

Стоить iPhone 12 будет от 799 долларов, iPhone mini — от 699 долларов.

В России купить первый можно будет по цене от 79 990 рублей, а второй — от 69 990 рублей. В продажу iPhone 12 поступит 23 октября, а iPhone mini — 6 ноября.

iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max

[media=https://twitter.com/trevorlong/status/1316073178553225216?ref_src=twsrc%5Etfw]

Дизайн

Эти модели iPhone будут представлены в четырех цветах: серебристом, черном, золотом и темно-синем. Дисплей iPhone 12 Pro составил 6,1 дюйма, а iPhone Pro Max — 6,7 дюйма.


Камера

В обоих моделях улучшили основную камеру, а вот телефото — только в iPhone Pro Max.


Новая функция

На iPhone Pro и iPhone Pro Max появится возможность делать фотографии в формате RAW, а видео — в HDR и в Dolby Vision HDR. При этом редактировать ролики можно будет прямо в смартфоне в специальном приложении.

[media=https://twitter.com/appleinsider/status/1316074845185089537?ref_src=twsrc%5Etfw]

Стоимость и старт продаж

Стоить iPhone 12 Pro будет от 999 долларов, iPhone Pro Max — от 1099 долларов. Сделать их предзаказ можно будет с 16 октября и 6 ноября соответственно.

Приобрести iPhone 12 Pro в России можно будет с 23 октября. Его стоимость начинается от 99 990 рублей. iPhone Pro Max поступит в продажу 13 ноября, купить его можно будет по цене от 109 990 рублей.

Новость дополняется.

# Технологии / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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