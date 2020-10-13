Президент РАН: коронавирус остановит большое количество вакцин

Влада Некрасова

Многообразие вакцин от коронавируса может стать фактором, способным остановить распространение инфекции, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Он напомнил, что у людей может быть хроническое заболевание или предрасположенность к каким-либо болезням. Кроме того, у вакцинирующихся разный возраст, поэтому важно наличие возможности подобрать для каждого из них определенную вакцину.

«Чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — пояснил глава РАН.

В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали «Спутник V». Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.