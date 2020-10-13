Президент РАН назвал фактор, который остановит пандемию COVID-19

Лидия Мартынова

Существование нескольких разных вакцин против вируса SARS-CoV-2, благодаря которым можно будет прививать самые разные группы населения в зависимости от медицинских показаний, станет тем фактором, который в конце концов остановит пандемию коронавирусной инфекции, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Кончено, все мы прекрасно понимаем, что должен быть целый спектр разных вакцин. Потому что люди все разные - у них разный возраст, предрасположенность к тем или иным болезням, возможно наличие хронических заболеваний", - сказал Сергеев РИА Новости. По его словам, важно, чтобы можно было выбрать, какая вакцина от коронавируса подходит конкретному человеку.

"И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию", - добавил глава РАН.

Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на основе так называемого аденовирусного вектора, в который встроен ген, кодирующий S-белок коронавируса, отвечающего за проникновение SARS-CoV-2 в в клетки человека. Вставленный элемент является безопасным для организма, но он заставляет иммунную систему реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают привитого человека от инфекции.