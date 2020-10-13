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Приметы о погоде на Покров 14 октября

Приметы о погоде на Покров 14 октября

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы сочетает в себе православные и народные традиции. Его отмечают не только по заветам церкви, но и прислушиваясь к советам мудрых предков. Испокон веков 14 числа следили за погодой, чтобы узнать о том, будет ли морозной зима и ждать ли в следующем году хорошего урожая.


Погодные приметы — это кладезь полезных советов, которые передаются из поколения в поколение. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, каким образом наши предки предсказывали погодные условия надвигающейся зимы и узнавали о количестве будущего урожая. Именно в праздник Покрова люди старались подметить даже малейшую перемену погоды, чтобы вовремя убрать весь урожай, подготовиться к наступающим холодам, а также вовремя заговорить собранные семена на сохранность и хорошую всхожесть.

Каков Покров, такая и зима будет. Эта примета, пожалуй, одна из самых известных. Однако существует множество способов определить грядущую погоду в день православного праздника, который отмечается 14 октября.

Северный или восточный ветер 14 октября сулит холодную зиму с обильными осадками и частыми бурями. Южный же ветер указывает на частые оттепели.

Согласно поверью, журавли, вставшие на крыло в день Покрова, чуют скорые холода, а значит, после их отлета будут заморозки со снегом.

Гром и сильный дождь в этот день — к малоснежной зиме, а опавшие листья на березах говорят о том, что зима будет суровой с частыми морозами.


Теплый и ясный день сулит долгую и теплую осень, а если на небе будет радуга, то за урожай в следующем году можно не переживать. Считается, что радуга — это своеобразное благословение Высших Сил и высшая милость Богородицы, услышавшей молитвы.

По примете, если на Покров много красных листьев под ногами — зима будет прибыльной, а если желтых, то урожай зерна будет хорошим.

Еще одна примета гласит, что тем, кто в день Покрова урожай под дождем собирает, в следующем году все посадки затопит.

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По материалам: dailyhoro.ru

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