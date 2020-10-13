Принцесса Евгения поделилась ранее не опубликованными снимками со своей свадьбы с Джеком Бруксбэнком

Вадим Карасев

Сегодня принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк отмечают вторую годовщину свадьбы. По этому случаю 30-летняя внучка королевы Елизаветы II опубликовала в инстаграме видеоролик, в который вошли их с 34-летним Джеком ранее не публиковавшиеся снимки, в том числе и с бракосочетания.









Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения

Это лучшие два года моего замужества за тобой и 10 лет вместе с тобой в общей сложности. Всегда счастливые воспоминания, мой дорогой Джек,

— написала она.





В ролик также вошли кадры с их совместно проведенных каникул и отпусков за годы отношений и семейной жизни.





Предприниматель Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения познакомились в 2010 году во время горнолыжного отдыха в Швейцарии. Предложение возлюбленной Бруксбэнк сделал в январе 2018 года во время их отпуска в Никарагуа, а уже спустя 10 месяцев они связали себя узами брака. Свадьба пары состоялась в Виндзорском замке, где собрались не только члены королевской семьи, но и многие знаменитости.

Сейчас супруги переживают очень радостный и волнительный период в своей совместной жизни — они готовятся впервые стать родителями. Об этом стало известно меньше месяца назад. Как сообщил Букингемский дворец, первенец пары появится на свет в начале следующего года. А вот кого именно ждет пара, пока неизвестно.



