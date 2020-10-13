Признанное в России террористическим движение "Талибан" поддержало Трампа на выборах

Вадим Карасев

Афганская радикальная группировка "Талибан*", признанная террористической и запрещенная в России, поддержала кандидатуру действующего лидера США Дональда Трампа на выборах президента.

Об этом заявил пресс-секретарь организации Забиулла Муджахид, пишет телеграм-канал "Железный занавес". Талибы рассчитывают, что Трампу удастся переизбраться, поскольку они считают его "здравомыслящим и мудрым человеком".

Мы верим, что Трамп победит на предстоящих выборах, поскольку он показал себя как политик, который выполняет все основные обещания, данные американскому народу. Вполне возможно, что американцы, испытавшие обман в прошлом, снова поддержат Трампа за его решительные действия.

Трамп был одним из инициаторов заключения мира между США и "Талибаном". Соглашение было подписано 29 февраля 2020 года, оно предполагает вывод войск НАТО из Афганистана в течение 15 месяцев. Как писал Ruposters, ради сохранения мира с талибами США скрывают данные о нападениях группировки на афганскую армию.

* террористическая организация, запрещенная на территории России