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Признанное в России террористическим движение "Талибан" поддержало Трампа на выборах

Признанное в России террористическим движение "Талибан" поддержало Трампа на выборах

Афганская радикальная группировка "Талибан*", признанная террористической и запрещенная в России, поддержала кандидатуру действующего лидера США Дональда Трампа на выборах президента.

Об этом заявил пресс-секретарь организации Забиулла Муджахид, пишет телеграм-канал "Железный занавес". Талибы рассчитывают, что Трампу удастся переизбраться, поскольку они считают его "здравомыслящим и мудрым человеком".

Мы верим, что Трамп победит на предстоящих выборах, поскольку он показал себя как политик, который выполняет все основные обещания, данные американскому народу. Вполне возможно, что американцы, испытавшие обман в прошлом, снова поддержат Трампа за его решительные действия.

Трамп был одним из инициаторов заключения мира между США и "Талибаном". Соглашение было подписано 29 февраля 2020 года, оно предполагает вывод войск НАТО из Афганистана в течение 15 месяцев. Как писал Ruposters, ради сохранения мира с талибами США скрывают данные о нападениях группировки на афганскую армию.

* террористическая организация, запрещенная на территории России

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По материалам: uposters.ru

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