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Профессиональный таролог разложила карты на мэров четырех крупных городов

Профессиональный таролог разложила карты на мэров четырех крупных городов

Местные выборы в этом году традиционно вызывают повышенный интерес не только среди политологов, социологов и экспертов. Профессиональный таролог и психолог Анна Баратинская проанализировала, кто из популярных мэров Киева, Львова, Харькова и Одессы может получить второй тур, кто может быть им соперником, а также кто может одержать уверенную победу уже в первом туре. Об этом пишет агентство «УНН».

Проверить результаты этого эксперимента сможет каждый меньше чем через две недели — сразу же после местных выборов-2020, которые пройдут 25 октября. В Харькове таролог увидела фигуру сильного городского главы, который, впрочем, имеет некие ограничения.

«Первая карта, которая нам выпадает, — это карта некоторого ограничения. Все-таки мы видим, что действующий мэр находится в некотором ограничении. Скорее всего, это связано с его здоровьем. По десятке жезловой мы можем говорить, что это действительно будет борьба», — отметила таролог.

Анна Баратинская уверена, что Кернес привык все контролировать, и он будет подконтрольно держать свое место и не отдаст его сопернику.

«С точки зрения таро мы видим, что второго тура не будет — будет только один тур, где побеждает Кернес», — считает таролог.


Расклад карт таро по Киеву оказался не менее интересным: таролог увидела по семерке кубовой второй тур выборов для Виталия Кличко, в котором он схлестнется с соперницей-Императрицей, вероятно, Ириной Верещук.

«На Кличко выпадает карта Мира — это достаточно сильная карта, которая несет некую победу, но давайте не забывать, что у нашей соперницы есть карта Императрица — это женщина-мама, карта плодородия, та, которая так просто не отдаст свое место и будет бороться до последнего. В итоге Кличко выпадает четверка жезловая — эта карта говорит все-таки об успехе», — пояснила таролог.

А вот действующему мэру Львова Андрею Садовому таро показали не самые приятные сюрпризы, к которым он, судя по всему, окажется совсем не готов.

«Ему выпадет карта Башня — это говорит о том, что будет второй тур, и в первом туре Садовой не одержит победу. Дальше происходит некая остановка…» — расшифровала карты Баратинская.

Но все-таки, собравшись и активизировав весь свой ресурс, по словам таролога, Андрей Садовой может победить.

«У нас идет карта Дьявола — это говорит всегда о страстях: о том, что я иду, я борюсь, я иду — со всеми ресурсами, которые есть во мне. По карте Башня можно сказать, что разрыв будет небольшим. Если даже будет только один тур, то разрыв будет совсем небольшой и Садовой может выйти вперед с победой», — прокомментировала таролог.

Для Геннадия Труханова в Одессе прогнозы таро оказались, на удивление, самыми оптимистичными.

«Первая карта, которая выпадает ему, — это Король Мечей. Мы можем уже предположить, что по характеристикам это очень сильный и волевой человек. Тот, который идет по мечам. Выход из этой карты идет в некую карту Повешенного в перевернутом положении. Это говорит о том, что он не привык останавливаться и не будет останавливаться в этот раз. Он у нас соблюдает баланс, он даже не переживает, потому что верит в свой успех. Соперник выпадает на семерочки мечей — это карта головной боли. Это значит, что есть нервы, переживания какие-то, он об этом думает, потому что соперничество с Трухановым достаточно серьезное. По итогу все-таки Труханов займет свою лидерскую позицию и будет мэром Одессы», — рассказала Баратинская.


Фото УНН

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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