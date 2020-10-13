Противостояние Марса и Солнца с 13 октября 2020 года: какие Знаки Зодиака ждет удача

Вадим Карасев

13 октября Марс вступает в противостояние с Солнцем. Это ознаменует собой начало крайне благоприятного и яркого периода, который продлится до субботы текущей недели — до 17 числа.

Энергетика красной планеты очень сильна и созидательна во время противостояния с Солнцем: оно делает Марс источником удачи и благоприятной энергии. Это значит, что в этот период все Знаки Зодиака ждет удача в той или иной мере. Астрологи решили выделить семь Знаков, чья удача выйдет на новый уровень.

Огненные Знаки Зодиака: Овен, Лев и Стрелец

Марс — планета стихии Огня, поэтому людям данной стихии достанется больше всего удачи. Первое, в чем повезет этим людям, — это преобразование негативных эмоций и чувств в положительные. Агрессия и грубость заменятся силой воли и желанием бороться до последнего. Эта неделя принесет Овнам, Львам и Стрельцам много удачи в финансовой и деловой сферах. Можно будет преуспеть в бизнесе, совершить какой-то важный обмен — например, квартиры или автомобиля.

В любовной сфере очень повезет тем, кто находится в поисках. Произвести впечатление на противоположный пол будет гораздо проще. Стихия Огня наполнит этих людей харизмой и обаянием и даст им возможность понравиться кому угодно. Из-за этого астрологи советуют также планировать на эту неделю публичные выступления, речи на деловых собраниях. Можно получить повышение, добиться признания в новом деле.

Близнецы и Водолей

Этим людям Марс поможет в творческом направлении. Также красная планета существенно усилит интуицию всех представителей Воздушной стихии. Большие успехи ожидают этих людей в работе и в делах.

В первый день противостояния Марса астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Близнецам и Водолеям сделать уборку или перестановку мебели по правилам фэн-шуй. Очень важно будет создать в доме благоприятную обстановку.

У этих людей будет много энергии и сил, поэтому им можно заниматься спортом, отправляться в дальние поездки, командировки. Полезно будет двигаться, постоянно быть активными.

Дева и Скорпион

Представители этих двух Знаков Зодиака довольно медлительны и лишены сил, но противостояние Марса благоприятно скажется на их энергетике, желании идти вперед и ломать устоявшиеся правила ради достижения целей.

Девам и Скорпионам в последнее время не доставало внутренней силы, мощи и напористости. С 13 числа к ним все это вернется, так что представителей двух этих Знаков будут ожидать большие успехи в самых разных жизненных сферах. Нужно лишь помнить: нет ничего невозможного — есть лишь мало приложенных усилий.