Провал! Из-за Китая продажи альбома BTS сильно падают
В к-поп продолжается неразбериха! Китайские фанаты устроили протест южнокорейской к-поп группе BTS и удалили все, что связано с бой-бендом у себя в стране. В конфликт даже вмешался заместитель директора информационного департамента МИД Китайской Народной Республики.
Напомним, они были расстроены из-за речи айдолов во время вручения премии Van Fleet Award, в которой, по их мнению, они не учли жизнь китайцев, потерянных во время войны между двумя Кореями. Речь RM и посчитали признаком неуважения к материку, поскольку Китай и Советский Союз поддержали Северную Корею.
Из-за этих событий китайский фанклуб Baidu решил устроить забастовку! Они начали массово отменять предварительные заказы на грядущий альбом BE:
«Мы остановим предварительные заказы в этом раунде и будем проводить дальнейшие объявления после принятия соответствующего решения относительно покупок».
Сообщается, что уже около 800 тысяч заказов было отменено. Если возврат будет одобрен, то у BTS будут огромные проблемы. Они потерпят провал, так как продажи их альбома значительно упадут.
Надеемся, конфликт смогут урегулировать.Подпишись на нас в Яндекс Новости