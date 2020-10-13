Провал! Из-за Китая продажи альбома BTS сильно падают

Влада Некрасова

В к-поп продолжается неразбериха! Китайские фанаты устроили протест южнокорейской к-поп группе BTS и удалили все, что связано с бой-бендом у себя в стране. В конфликт даже вмешался заместитель директора информационного департамента МИД Китайской Народной Республики.

Напомним, они были расстроены из-за речи айдолов во время вручения премии Van Fleet Award, в которой, по их мнению, они не учли жизнь китайцев, потерянных во время войны между двумя Кореями. Речь RM и посчитали признаком неуважения к материку, поскольку Китай и Советский Союз поддержали Северную Корею.

Из-за этих событий китайский фанклуб Baidu решил устроить забастовку! Они начали массово отменять предварительные заказы на грядущий альбом BE:

«Мы остановим предварительные заказы в этом раунде и будем проводить дальнейшие объявления после принятия соответствующего решения относительно покупок».

Сообщается, что уже около 800 тысяч заказов было отменено. Если возврат будет одобрен, то у BTS будут огромные проблемы. Они потерпят провал, так как продажи их альбома значительно упадут.

Надеемся, конфликт смогут урегулировать.

Подпишись на нас в Яндекс Новости