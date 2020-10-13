«Пусть BTS ползут»: МИД Китая прокомментировал запрет BTS в стране

Анастасия Иванова

Пару дней назад китайские пользователи сети взорвались от возмущения. Виной стала речь RM на онлайн-церемонии Джеймса О. Ван Флита (James Alward Van Fleet).

[media=https://twitter.com/BTS_RUS/status/1314089729575485441?ref_src=twsrc%5Etfw]

В этом году бой-бэнд получил наивысшую награду за отличную музыку и их желание «укрепить связь двух национальностей». Как и полагалось, группа BTS записала ответное видеообращение, в котором RM упомянул о корейских и американских жертвах от солдат северокорейской армии.

Китайские зрители были возмущены неуважением к павшим солдатам Китая, которые также пожертвовали жизнями во время корейской войны. Поэтому в стране было удалено все, что связано с BTS. Некоторые даже начали раздувать национальную войну.

Заместитель директора информационного департамента МИД Китайской Народной Республики Чжао Ли Цзянь (Zhao Jian) решил высказаться по этому поводу.

«Я учел соответствующие статьи и отчеты, а также заметил реакцию китайских пользователей сети. Я хочу сказать, что мы должны извлекать уроки из истории, смотреть в будущее, ценить любовь и мир, развивать дружбу, и это должно быть нашими общими целями. Это стоит того, чтобы мы взялись за упорную работу»,

— заявил он.

Однако этот комментарий не устроил китайских фанатов. Они считают, что к BTS относятся снисходительно. Свой гнев они продолжили изливать в сети.

«Они корейцы, поэтому мы можем понять их точку зрения. Но мы китайцы, поэтому нам не нужно принимать эту точку зрения!», «Вы слишком хорошо к ним относитесь», «Вы оказали им слишком много почестей BTS», «Пусть BTS ползут»,

— пишут разгневанные пользователи.

Big Hit Entertainment по-прежнему никак не комментируют ситуацию.

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