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Путин поздравил Рахмона с победой на президентских выборах в Таджикистане

Путин поздравил Рахмона с победой на президентских выборах в Таджикистане
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Эмомали Рахмону по случаю победы на президентских выборах заявил о стратегическом партнерстве и союзничестве с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Кремля.

Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.

"Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Таджикистана и укрепление его международных позиций. Придаем большое значение отношениям стратегического партнерства и союзничества с Таджикистаном", - говорится в телеграмме.

Путин также подтвердил настрой на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – "на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии".

# Политика
По материалам: ria.ru

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