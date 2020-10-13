Путин поздравил Рахмона с победой на президентских выборах в Таджикистане
Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.
"Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Таджикистана и укрепление его международных позиций. Придаем большое значение отношениям стратегического партнерства и союзничества с Таджикистаном", - говорится в телеграмме.
Путин также подтвердил настрой на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – "на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии".