Ретроградный Меркурий с 14 октября по 3 ноября: влияние на Знаки Зодиака

Вадим Карасев

Ретроградные планеты всегда представляют для людей опасность. Одним из самых опасных является ретроградный Меркурий, который будет двигаться в обратном направлении с 14 октября по 3 ноября. Астрологи рассказали, как это повлияет на Знаки Зодиака.

В статье про самые опасные ретроградные планеты специалисты сайта dailyhoro.ru рассказывали, что Меркурий крайне опасен в моменты пребывания в Овне, Тельце или во Льве. В этот раз проблем будет гораздо меньше, чем могло бы. За это стоит сказать спасибо пребыванию Меркурия в Скорпионе.

Проблемы в любовной сфере: Телец, Рак, Скорпион, Водолей

Представители этих четырех Знаков Зодиака любят приукрашивать правду, а также являются собственниками. Меркурий, будучи покровителем информационных потоков, с 13 октября по 4 ноября будет способствовать искажению фактов, росту обмана и притворства. Это спровоцирует рост ревности.

В этот период могут происходить сильные ссоры, из-за которых могут разрушиться даже самые крепкие отношения. Единственное, что потребуется Тельцам, Ракам и Скорпионам для того, чтобы избежать такого развития событий, — это держать язык за зубами и обдумывать каждое свое слово.

Запрет на смену обстановки: Лев, Весы, Стрелец, Козерог

Представителям этих четырех Знаков желательно не начинать ничего нового. Например, большие трудности у них будут при переходе на новое место работы. Адаптация к новым условиям будет происходить очень медленно.

Этим людям не стоит также отправляться в дальние поездки, брать отпуск или совершать дорогостоящие покупки. Конечно, бывают разные ситуации. Если вдруг придется потратить много денег, лучше воспользоваться заговором на удачную покупку.

Не принесут ничего хорошего и новые отношения. Можно присматриваться к человеку, забрасывать удочку, флиртовать в социальных сетях, но лучше избегать любовных признаний. Если и проводить первые свидания, то только в самой неформальной и приятной обстановке.

Проблемы в финансовой сфере: Овен, Близнецы, Дева, Рыбы

Во-первых, перечисленные Знаки Зодиака сильно зависят от удачи, которую будет блокировать ретроградный Меркурий. В сложных ситуациях надеяться на волю случая им точно не стоит.

Во-вторых, Меркурий в этот период сильно затруднит принятие важных решений. Из-за этого нельзя будет давать волю своему легкомыслию Рыбам и Овнам. Близнецов и Дев не спасет их умение договариваться с окружающими. Их дипломатичность будет абсолютно бесполезной. Вместо нее нужно будет обращаться за помощью к грубой силе.

Также людям перечисленных Знаков Зодиака ретроградный Меркурий заблокирует творческие способности. Кто-то полностью утратит способность креативно мыслить, кто-то — лишь частично. Тем, кто работает в творческой сфере, стоит подготовиться к этому.