Режиссёр «Бэтмена» хочет уволить Роберта Паттинсона

Анастасия Иванова

Несколько дней назад стало известно, что знаменитый актёр Роберт Паттинсон (Robert Pattinson), которому дали роль в фильме «Бэтмен», поссорился режиссёром Мэттом Ривзом (Matt Reeves).

Виной тому стал внешний вид Роберта, который вместо того, чтобы приводить себя в форму, наплевательски относился к своему телу, не тренировался и ел вредную пищу.

«Уровень напряжённости настолько высок, что вероятность выхода сиквела равна нулю: Ривз больше не хочет работать с Паттинсоном, режиссер решил для себя, что это будет их первое и последнее сотрудничество»,

— заявляют источники.

Американский актер Бен Аффлек (Ben Affleck), который играл Бэтмена в предыдущих фильмах, выразил свое негодование. Актер отмечает, что всегда ответственно подходил к любым ролям. Из-за алкогольной зависимости даже отказался играть в новой ленте о «Бэтемене», боясь подвести всю команду, что не скажешь о Паттинсоне.

«Я показал сценарий «Бэтмена». Мне ответили: «Думаю, он хорош. А еще думаю, что ты упьешься до смерти, если вновь переживешь то, что пережил недавно»,

— заявил тогда актер.

Роберт пока никак не комментирует свое поведение.

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