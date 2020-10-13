Роберт Патиссон приехал на похороны

Влада Некрасова

Съемки нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном (Robert Pattinson) в главной роли были приостановлены в начале сентября, когда у актера обнаружили коронавирус. Пару недель спустя, после того как Паттинсон сдал несколько тестов на COVID, результаты которых были отрицательными, команда снова приступила съемкам.

Несмотря на то, что сейчас съемки «Бэтмена» идут довольно быстрым шагом, было принято решение перенести премьеру с 2021 на 2022 год, видимо, чтобы обезопасить себя от других возможных неожиданных ситуаций.

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В настоящее время съемки супергеройского фильма проходят в Ливерпуле, и у СМИ уже появились первые фотографии со съемочной площадки. Судя по заголовкам статей, Роберта и других актеров заметили выходящими из здания Сент-Джорджз-Холл (St George’s Hall), которое, вероятно, исполнит роль Готэм-Сити Холла (Gotham City Hall).

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В этой сцене, кадры с которой уже появились в сети, Брюс Уэйн (Bruce Wayne) присутствует на публичных похоронах, потив чего протестуют жители Готэма.

Образ Паттинсона на этих снимках пользователи в сети описывают такими словами, как «мрачный», «темный» и «загадочный». Возможно, продюсеры фильма не ошиблись, когда взяли на главную роль «бывшего вампира»: у Роберта уже есть огромный опыт исполнения таинственных и мрачных ролей.

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