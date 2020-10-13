Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роберт Патиссон приехал на похороны

Роберт Патиссон приехал на похороны

Съемки нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном (Robert Pattinson) в главной роли были приостановлены в начале сентября, когда у актера обнаружили коронавирус. Пару недель спустя, после того как Паттинсон сдал несколько тестов на COVID, результаты которых были отрицательными, команда снова приступила съемкам.


Несмотря на то, что сейчас съемки «Бэтмена» идут довольно быстрым шагом, было принято решение перенести премьеру с 2021 на 2022 год, видимо, чтобы обезопасить себя от других возможных неожиданных ситуаций.


[media=https://twitter.com/IGN/status/1313306978970677254?ref_src=twsrc%5Etfw]

В настоящее время съемки супергеройского фильма проходят в Ливерпуле, и у СМИ уже появились первые фотографии со съемочной площадки. Судя по заголовкам статей, Роберта и других актеров заметили выходящими из здания Сент-Джорджз-Холл (St George’s Hall), которое, вероятно, исполнит роль Готэм-Сити Холла (Gotham City Hall).

[media=https://twitter.com/ExploreLpool/status/1315291309989650432?ref_src=twsrc%5Etfw]

В этой сцене, кадры с которой уже появились в сети, Брюс Уэйн (Bruce Wayne) присутствует на публичных похоронах, потив чего протестуют жители Готэма.

Образ Паттинсона на этих снимках пользователи в сети описывают такими словами, как «мрачный», «темный» и «загадочный». Возможно, продюсеры фильма не ошиблись, когда взяли на главную роль «бывшего вампира»: у Роберта уже есть огромный опыт исполнения таинственных и мрачных ролей.

[media=https://twitter.com/DRMovieNews1/status/1315655054196641793?ref_src=twsrc%5Etfw]
Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Поздравим Чимина с днем рождения! Самые крутые твиты!
Поздравим Чимина с днем рождения! Самые крутые твиты!
Топ-3 самых сумасшедших подарка от АРМИ на день рождения Чимина
Топ-3 самых сумасшедших подарка от АРМИ на день рождения Чимина
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет смысла
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет
Ретроградный Меркурий с 14 октября по 3 ноября: влияние на Знаки Зодиака
Ретроградный Меркурий с 14 октября по 3 ноября: влияние на Знаки
В ЛНР оценили нежелание Киева пересмотреть постановление о выборах
В ЛНР оценили нежелание Киева пересмотреть постановление о выборах
Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю — мнение
Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю —
Вместо одной африканской водяной крысы теперь стало четыре
Вместо одной африканской водяной крысы теперь стало четыре
Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального
Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального
Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины из-за необъяснимой болезни участника
Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины из-за
В России 23% населения получили прививки от гриппа
В России 23% населения получили прививки от гриппа
Подвинься, iPhone! Какие гаджеты покажет Apple на сегодняшней презентации
Подвинься, iPhone! Какие гаджеты покажет Apple на сегодняшней
Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом нашли мертвым
Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом нашли мертвым

Топ на сегодня

Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм»
Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм»
В Кремле назвали факторы, позволяющие не вводить локдаун из-за COVID-19
В Кремле назвали факторы, позволяющие не вводить локдаун из-за
Скандал! После речи Намджуна FILA и Samsung удалили посты и продукцию, связанную с BTS
Скандал! После речи Намджуна FILA и Samsung удалили посты и
Кремль назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
Кремль назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на
Депутат Лысаков прокомментировал намерения ЕР снять с него полномочия
Депутат Лысаков прокомментировал намерения ЕР снять с него полномочия

Еще по теме

Роберта Паттинсона заметили в Ливерпуле на съемках сцены похорон
Съемки "Бэтмена" остановлены из-за заражения Паттинсона коронавирусом
У Роберта Паттинсона подтвердился коронавирус
Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму