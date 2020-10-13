Робот сможет сделать колоноскопию более комфортной для пациента

Вадим Карасев

Пьетро Валдастри (Pietro Valdastri) из Университета города Лидс и его коллеги создали роботизированную руку, которая использует алгоритм машинного обучения для перемещения гибкого зонда с эндоскопом по толстой кишке. Создатели считают, что их робот сможет сделать процедуру колоноскопии менее неприятной для пациентов.

Обычные эндоскопы, используемые в наши дни при колоноскопии, сложны в эксплуатации и требуют хорошо подготовленных специалистов. «Гастроэнтерологи часто теряют представление о том, где находится верх, низ, лево и право», — говорит Валдастри. Робот управляет эндоскопом при помощи внешнего магнита. Система может работать автономно или управляться оператором с помощью джойстика. Она отслеживает положение и ориентацию зонда внутри кишки.

Робот использует искусственный интеллект, который был обучен на изображениях внутренней поверхности толстой кишки. «Алгоритм ищет черный кружок в середине изображения, — говорит Валдастри. — Этот черный кружок — направление, в котором должен быть сориентирован кончик инструмента».

Исследователи успешно протестировали этот метод на искусственной толстой кишке, а также на двух свиньях. Они считают, что процедура с магнитным контролем может быть менее болезненной для пациента, чем обычная колоноскопия, и может применяться без использования седативных средств. В следующем году команда планирует опробовать эту процедуру на пяти здоровых добровольцах. В случае успеха она будет использоваться для выполнения колоноскопии у пациентов с воспалительным заболеванием кишечника.

Описание разработки опубликовано в журнале Nature Machine Intelligence.