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"Россети" выставили на торги три офиса в Москве

"Россети" выставили на торги три офиса в Москве
Структура группы "Россети" НИЦ ЕЭС выставила на аукционы три офисных здания в Москве с общей стартовой стоимостью 2,5 миллиарда рублей, сообщил организатор торгов "Российский аукционный дом" (РАД).

На назначенные на 13 ноября торги отдельными лотами выставлены: десятиэтажный бизнес-центр класса C у станции метро "Семеновская" (Семеновский переулок, 15, площадь - 14,5 тысячи квадратных метров, начальная цена - 1 миллиард рублей); офисные помещения в десятиэтажном здании вблизи метро "Электрозаводская" (Семеновская набережная, 2/1, строение 1, 9,1 тысячи квадратных метров, 674 миллиона рублей); шестиэтатажный бизнес-центр класса В у метро "Бауманская" (Спартаковская улица, 2А, строение 1, 3,8 тысячи квадратных метров, 821 миллион рублей), уточняется в сообщении РАД.

Как добавляется в нем, все объекты находятся в хорошем состоянии и готовы к эксплуатации.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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