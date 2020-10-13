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Россия отказалась от американского проекта окололунной станции

Россия отказалась от американского проекта окололунной станции

Россия приняла решение отказаться от участия в американском проекте создания окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform-Gateway. Речь идет по крайней мере о крупномасштабном вмешательстве, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Выступая на 71-м международном астронавтическом конгрессе, Рогозин отметил, что в текущем виде проект в первую очередь будет решать задачи Соединенных Штатов. Российская сторона не заинтересована в нем в такой же мере.

В то же время Россия заинтересована в том, чтобы на лунной станции предусмотрели шлюзовой отсек для стыковки с ней перспективного пилотируемого корабля "Орел". Рогозин напомнил, что он будет выполнять именно лунные миссии.

Как сообщал Ruposters, "Роскосмос" собирается разработать космический ядерный буксир для полета к планетам Солнечной системы. На проект выделят 4,2 млрд рублей.

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По материалам: uposters.ru

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