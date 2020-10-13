Россиянам рассказали о погоде в европейской части страны в конце осени

Алексей Вольцев

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в беседе с "Парламентской газетой" предположил, какая погода установится на европейской территории России в последние месяцы осени, а также в начале зимы.

Синоптик уточнил, что составление долгосрочных прогнозов возможно лишь на уровне сравнения с климатической нормой.





"В европейской части нашей страны в октябре погода будет в пределах климатической нормы, в ноябре — чуть теплее ее", — отметил Шумаков.

При этом глава Росгидромета ожидает, что в декабре температура будет в пределах нормы.

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Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в середине октября по всей России ожидается аномально теплая погода. Высокие температуры установятся во второй декаде этого месяца.олгий период аномально теплой погоды в центре европейской части страны, по его словам, завершится в конце новой рабочей недели.