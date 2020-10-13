Российских судостроителей хотят дополнительно поддержать

Лидия Мартынова

Правительство РФ сможет определять отдельные виды работ, которые можно будет проводить лишь с использованием судов отечественного производства. Такой законопроект Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении 13 октября.

Поправки в статьи 4 и 7 Кодекса торгового мореплавания РФ разработали в Минпромторге. Сейчас средняя загрузка отечественных судостроительных предприятий не превышает 40-50%, что не позволяет обеспечить рентабельную работу предприятий судостроительной отрасли, их развитие и модернизацию производственных мощностей.

Основные меры господдержки, в том числе программа лизинга строительства судов, предоставление субсидий по кредитам и лизинговым платежам, судовой утилизационный грант, направлены на стимулирование судовладельцев, транспортных и лизинговых компаний.

При этом отечественных судостроительных предприятий поддерживают лишь косвенным образом, что не гарантирует размещение заказов на российских верфях. В кабмине считают, что предлагаемые изменения простимулируют судоходные, лизинговые компании и судостроительные организации, в том числе иностранные, размещать судостроительные заказы и производить комплектующее судовое оборудование на территории России.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.