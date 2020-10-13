Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » С начала года в Москве введено в эксплуатацию 24 школы и детских сада

С начала года в Москве введено в эксплуатацию 24 школы и детских сада

С начала года в Москве введено в эксплуатацию 24 школы и детских сада

С 2011 года в Москве построено 393 здания образовательных учреждений, в том числе 288 детсадов и 105 школ, сообщает «Интерфакс». Из общего числа новых детских садов и школ 253 объекта построены за счет городского бюджета, 140 – за счет инвесторов.

«С начала текущего года введены в эксплуатацию 24 объекта образования. До конца года планируется построить еще восемь детских садов и 16 школьных зданий», – уточняется в информационном релизе.

«Образование в этом году столкнулось с серьезными проблемами: это и вынужденные дополнительные каникулы, «дистанционка», и так далее. Тем не менее мы не прекращаем строить новые школьные здания, они, конечно, будут востребованы», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший строительство нового здания школы № 1002.

Трехэтажное здание площадью 5,5 тыс. кв. м возводится по индивидуальному проекту, в учебном корпусе будут открыты кабинеты иностранного языка, информационных и вычислительных технологий, биологии, химии и физики, совмещенные с практикумами. Кроме того, там разместят класс астрономии, экспериментальную лабораторию «Класс будущего», предназначенную для изучения робототехники и 3D-моделирования, а также научный театр для проведения лекций, семинаров, презентаций и конференций.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

С начала года в Москве введено в эксплуатацию 24 школы и детских сада
С начала года в Москве введено в эксплуатацию 24 школы и детских сада
В Приморский край по программе «Земский учитель» приехали 27 педагогов
В Приморский край по программе «Земский учитель» приехали 27 педагогов
В школах России пройдёт акция «День ИТ-знаний – 2020»
В школах России пройдёт акция «День ИТ-знаний – 2020»
Норвегия обвинила РФ в "серьезной" кибератаке на парламент королевства
Норвегия обвинила РФ в "серьезной" кибератаке на парламент королевства
У Намджуна из BTS случился нервный срыв после скандала в Китае
У Намджуна из BTS случился нервный срыв после скандала в Китае
Cестра Лисы может стать 5-ой солисткой Blackpink
Cестра Лисы может стать 5-ой солисткой Blackpink
Британский журналист обвинил американских военных в многолетнем уничтожении экосистемы Тихого океана
Британский журналист обвинил американских военных в многолетнем
Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз
Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз
Лунный день сегодня 13 октября 2020 года
Лунный день сегодня 13 октября 2020 года
Фонд кино подал многомиллионный иск к авторам "Тайны печати дракона"
Фонд кино подал многомиллионный иск к авторам "Тайны печати дракона"
В мире замерили «уровень счастья»: Турция немного «счастливее» России
В мире замерили «уровень счастья»: Турция немного «счастливее» России
Археологи не могут уверенно сказать, для какой игры использовались мячи из китайской гробницы
Археологи не могут уверенно сказать, для какой игры использовались

Топ на сегодня

Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм»
Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм»
Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов
Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов
В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей
В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная

Еще по теме

В московском районе Царицыно построят семь образовательных учреждений
Власти Подмосковья рассказали о строительстве новых детских садов
Два детских сада ввели в эксплуатацию в Подмосковье
В Красногорском районе до конца года введут в эксплуатацию три детских сада