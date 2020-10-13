С начала года в Москве введено в эксплуатацию 24 школы и детских сада

Лидия Мартынова

С 2011 года в Москве построено 393 здания образовательных учреждений, в том числе 288 детсадов и 105 школ, сообщает «Интерфакс». Из общего числа новых детских садов и школ 253 объекта построены за счет городского бюджета, 140 – за счет инвесторов.

«С начала текущего года введены в эксплуатацию 24 объекта образования. До конца года планируется построить еще восемь детских садов и 16 школьных зданий», – уточняется в информационном релизе.

«Образование в этом году столкнулось с серьезными проблемами: это и вынужденные дополнительные каникулы, «дистанционка», и так далее. Тем не менее мы не прекращаем строить новые школьные здания, они, конечно, будут востребованы», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший строительство нового здания школы № 1002.

Трехэтажное здание площадью 5,5 тыс. кв. м возводится по индивидуальному проекту, в учебном корпусе будут открыты кабинеты иностранного языка, информационных и вычислительных технологий, биологии, химии и физики, совмещенные с практикумами. Кроме того, там разместят класс астрономии, экспериментальную лабораторию «Класс будущего», предназначенную для изучения робототехники и 3D-моделирования, а также научный театр для проведения лекций, семинаров, презентаций и конференций.