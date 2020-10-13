Саакашвили поблагодарил греческих полицейских за то, что не дали его избить

Лидия Мартынова

Экс-президент и кандидат в премьер-министры Грузии от оппозиционного блока «Сила в единстве» Михаил Саакашвили выразил благодарность полицейским, которые спасли его от нападения неизвестного во время встречи с представителями грузинской диаспоры в Афинах.

«Спасибо греческой полиции за высокопрофессиональную и адекватную реакцию, предотвращение провокации и безопасность наших соотечественников за рубежом», — написал в соцсетях в Саакашвили.

Как сообщало ИА Newstes, пришедшего на встречу с эмигрантами Михаила Саакашвили встретили, по данным оппозиционной телекомпании «Мтавари архи», «провокаторы». Саакашвили, находящегося среди толпы соотечественников, несколько раз ударили по голове. Это сделал неизвестный мужчина в черном. В ходе инцидента пострадали несколько человек, стянутая на место полиция применила слезоточивый газ.

По словам Саакашвили, «правительство Иванишвили узнало заранее» о его приезде и поручило «местным грузинским криминальным лицам устроить провокацию и во время встречи».

Парламентские выборы 2020 года в Грузии пройдут по формуле 120/30. Грузинские избиратели из 150 депутатов высшего законодательного органа страны 120 (вместо 77) изберут по пропорциональным правилам, а остальные 30 (вместо 73) — по мажоритарным. Избирательный барьер в 5%, который необходимо преодолеть для того, чтобы партия смогла провести своих представителей в парламент, будет снижен до 1% одноразово. Кроме того, будет установлен «замок» на уровне 40%, который означает, что партия, не набравшая 40% голосов избирателей, не сможет сформировать однопартийное большинство в парламенте.