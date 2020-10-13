Секс-машина: отзывы тех, кто решился на такой эксперимент

Влада Некрасова

В секс-шопах можно найти много неожиданного. Людичасто удивляются, когда видят секс-машины, но даже не догадываются, как такойприбор может изменить их сексуальную жизнь. Мы разузнали, что покупателисекс-машин думают о своем новом опыте. Отзывы пользователей Сергей К. «Отличная вещь. Без труда собрали вместе с женой по инструкции и тут же попробовали, очень ждали. Необычный и очень возбуждающий опыт!»Анна С. «Давно задумывалась о таком и, наконец, решилась купить. Совсем не жалею, это потрясающе! Удобно, приятно, можно подобрать размер фаллоимитатора под себя. Конечно, сначала было немного странно, но я быстро привыкла. Единственная проблема – машина немного шумит, но меня это не смущает»Андрей А. «Все именно так, как я и ожидал. Мы с женой еще ее не пробовали, но, думаю, будет интересно. Если не забуду, потом расскажу больше»Кристина П. «Все отлично, но иногда отваливается дилдо. Наверное, мне попалась неудачная модель. Все равно советую попробовать всем! Ощущения почти как в реальном сексе»Светлана Р. «Я даже не думала раньше, что когда-нибудь куплю секс-машину, но сейчас не понимаю, почему. Это безумно круто! Можно очень много интересного с ней придумать, даже в паре использовать. Парень сначала был против, но теперь он ооочень доволен»Виктор П. «Нам не очень повезло. Живем в доме с тонкими стенами, и слишком хорошо слышно, когда включаем машину. Особенно на высокой скорости шумит. Я попробую как-нибудь ее починить. Кроме этого, все отлично»Антон С. «Жена шутит, что я ей больше не нужен! Смеемся над этим вместе и продолжаем наши эксперименты. Я сначала сомневался, стоит ли такое покупать, но потом жена мне показала видео машины в деле, и я тоже загорелся идеей. Это второе дыхание нашей сексуальной жизни»Софья К. «У меня небольшая машинка удобного формата. Она для меня слабовата, если честно, зато шумит, как трактор. Слышала, что можно как-то увеличить скорость самим. Попробую, конечно, но впечатление уже немного подпорчено»Андрей Р. «Очень долго выбирали вместе с девушкой что-нибудь интересное для секса в интернет-магазинах, и наткнулись на секс-машины. Девушка сначала решила, что это слишком, но я все-таки предложил, и теперь она часто предлагает поиграть) Работает прекрасно, мощности хватает. Даже не сомневайтесь, берите»Жанна В. «Всем советую. Ощущения супер, очень мощная штука. Есть несколько скоростей. Можно даже попробовать для анального секса. У меня никаких нареканий, это теперь моя любимая игрушка из всех»Катерина М. «У меня давно никого нет, и не хочется отношений, так что секс-машина мне прекрасно подошла. Очень удобно: не надо ничего держать, все делает сама, а без дилдо даже не понятно, что это такое. Мощность тоже устраивает. Собираю сама, это вообще несложно»Петр Д. «Купили машину недавно, пока нечасто пользовались, но все нравится. Долго не могли разобраться, как это собирать, но сейчас уже наловчились. Жена довольна, я тоже более чем. Вроде, не очень громкая, но звук все равно есть, учтите» Дарья К. «У меня машина сломалась после трех заходов. Очень расстроилась, было приятно. Наверное, куплю другую, более крепкую. Отлично, что можно расслабиться и наслаждаться ощущениями, это большой плюс»Дмитрий П. «Купил секс-машину, чтобы приделать к ней мастурбатор. Идея была неплохая, но лично мне не хватило мощности. Поначалу все нравилось, но потом пришлось доделывать «дело» самому. Мого посоветовать чувствительным людям»Виктор Б. «Хотел сделать прикольный подарок жене, но потом мы как-то втянулись в игры с машиной. Недавно заметили, что иногда она сама замедляется. В целом вообще не расстроены, интересный опыт. Жена говорит, ощущения приятные, без боли даже на довольно высоких скоростях»Виктория С. «Мощная машина для приятного времяпровождения в постели. И не только в постели, можно поставить ее как захочешь для любой позы. Каждая (ну или каждый :D) найдет для себя лучшую скорость и положение»Анна Р. «Эта вещь точно стоит своих денег! Не сравнится ни с одной моей игрушкой, это просто лучшее. Подходит и для классики, и для анала. На кровати и с невысокой скоростью почти ничего не слышно, надо попробовать по-другому»Сергей В. «Очень доволен покупкой. Быстрый и негромкий моторчик, собирать несложно, подключать тоже. Никаких проблем не было, хотя машине уже не один месяц»Алиса Н. «Думала, будет шуметь намного громче, но с этим проблем ноль. Двигается на нескольких скоростях, можно выбрать подходящую и попробовать разные насадки. Я очень довольна! Не жалею, что купила такую машинку, хоть и были сомнения»Инна Л. «Супер, мощная вещь. Думаю, многим должно понравиться. Рассказала подругам, они теперь тоже такое хотят. Удобно и руки не устают, для любителей необычного самое то»Владимир К. «Купили с женой, чтобы разнообразить секс. Удивительно, но машина очень тихая. Проверили, в других комнатах не слышно. Можно купить дополнительные насадки для полного разнообразия. Не на каждый день, конечно, но для веселых вечеров вместе прекрасно подходит»Катя Д. «Это лучшая игрушка в моей жизни! Стоит каждого рубля, серьезно. Машина подходит для разных поз, есть несколько скоростей. Моторчик шумит, но совсем негромко. Собрала сама, первый раз потратила минут 15, но потом стало получаться быстрее»Светлана Д. «Пользуюсь машиной уже больше года, всегда все было хорошо. Можно менять насадки и даже использовать свои. Очень удобно использовать любимые игрушки и не напрягаться. Считаю, что хорошо вложилась»Дмитрий А. «Полезная штука для разнообразия в постели. Собрать легко, ничего не отваливается, машина не падает. Проверили все режимы – работает отлично. Удобно использовать почти в любой позе»Сергей Ц. «Все нравилось, пока однажды не сломался пульт. Машина перестала откликаться. В ремонт не отнесешь, неловко. Вообще она была довольно старая. Пока все работало, было отлично – и скорость, и конструкция»Алена У. «Много читала о секс-машинах, потом решилась купить. Могу сказать, что не зря потратилась. Работает отлично в любом доступном темпе. Если подобрать правильный угол, получите приятный опыт в одиночку или с любимым человеком»Людмила Х. «Надеялась развлечься, но оказалось, что у меня жуткая аллергия на насадку из комплекта. Пришлось идти к врачу. Хорошо, что можно поменять дилдо на другой. Кроме недочета с насадкой, все было хорошо»Татьяна И. «Слышала много хорошего и решила купить себе такую машину. На моей мягкой кровати пользоваться неудобно, машина шатается, и ощущения уже совсем другие. Насадка постоянно отцепляется сама. Я разочарована»Дарья Е. «Не знаю, почему я не думала о секс-машине раньше. Это так необычно, при этом безумно приятно, что-то совершенно новое. Мы с мужем всем довольны. Машина способна работать на разных скоростях»Карина С. «Попробовали уже несколько раз, очень нравится. Без проблем собрали машину и настроили подходящий режим. Я точно не пожалела, прекрасный способ сделать секс еще интереснее или порадовать себя»Влада М. «Было очень много сомнений, но я осталась довольна. Машина почти не шумит, при этом может работать очень быстро (для меня высокие скорости даже слишком). Механизм немного тяжеловат, я не силачка»