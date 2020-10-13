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Съемки сериала про Оби-Ван Кеноби возобновятся после переделки сценария

Съемки сериала про Оби-Ван Кеноби возобновятся после переделки сценария
. Юэн Макгрегор уточнил, что съемки сериала про Оби-Ван Кеноби начнутся в марте следующего года. Их перенос связан не только с карантином, но и с тем, что у проекта поменялся сценарист, сообщает Variety.

Изначально о сериале стало известно еще в августе 2019 года, предполагалось, что производство начнется в 2020, но я январе 2020 года из проекта ушел сценарист (Хуссейн Амини). В апреле на его место взяли Джо Харольда.

Из-за необходимости переписывать сценарий, съемки перенесли на 2021 год. Режиссер шоу – Дебора Чоу, снявшая несколько серий "Мандалорца" для Disney+.


Пока нет информации о том, кто будет играть в сериале помимо Макгрегора.


"Это история про Оби-Ван Кеноби. Там, конечно, буду не только я, но про меня там будет очень много, и это хорошо", — рассказал актер.

Макгрегор уточнил также, что для него примером исполнения роли учителя джедаев в этом проекте стала работа Алека Гиннесса, скончавшегося в 2000 году и игравшего Кеноби в оригинальной трилогии.

"Я много думал о том, как бы Алек Гиннесс играл своего персонажа в более юном возрасте? В результате я пересмотрел его предыдущие работы, которых никогда раньше не видел. Это все прекрасные фильмы, и я с большим удовольствием изучал его игру", — поделился он.

Дата премьеры шоу, в котором будет шесть серий, пока не определена.


Юэн Макгрегор играл Оби-Ван Кеноби в трех частях саги: "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999 год), "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" (2002 год), "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (2005 год).

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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