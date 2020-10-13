Шальной дрон: над северным Ираном сбит израильский беспилотник
Сегодня утром, 13 октября, над территорией Ирана в провинции Ардебиль был сбит разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) израильского производства Harop. Дрон упал в приграничном городе Парсабад (расположен на правом берегу реки Аракс, самый северный населённый пункт Исламской Республики).
Вместе с тем отмечается следующее:
Как сообщало ИА Newstes, Азербайджан принёс извинения Ирану за случайное попадание артиллерийских снарядов и ракет на территорию Исламской Республики из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил на прошлой неделе заместитель командующего погранвойсками ИРИ бригадный генерал Касем Резаи. «Две страны (Азербайджан и Армения. — Ред.) находятся в состоянии войны в регионе… Много артиллерийских снарядов и ракет случайно попало на территорию Ирана. Пограничники нашей страны, в соответствии со своими обязанностями, предупредили Армению и Азербайджан, и обе эти страны признали свою ошибку», — отметил иранский военачальник. По его словам, ранее представители Ирана провели встречу с азербайджанскими официальными лицами на границе, чтобы напомнить им о соблюдении необходимых правил. Обе стороны пообещали «скорректировать угол обстрела, чтобы предотвратить любой ущерб иранским фермерам и жителям приграничных районов», добавил генерал Резаи.
Министр обороны Ирана Амир Хатами указал 6 октября на недопустимость обстрелов территории Исламской Республики из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе, даже если они носят случайный характер, как утверждают стороны вооружённого конфликта. Если обстрелы не прекратятся, Тегеран примет необходимые меры, предупредил тогда глава военного ведомства.