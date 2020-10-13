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Шальной дрон: над северным Ираном сбит израильский беспилотник

Шальной дрон: над северным Ираном сбит израильский беспилотник

Сегодня утром, 13 октября, над территорией Ирана в провинции Ардебиль был сбит разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) израильского производства Harop. Дрон упал в приграничном городе Парсабад (расположен на правом берегу реки Аракс, самый северный населённый пункт Исламской Республики).

«Harop — один из продуктов „сионистского режима“ (Израиля. — Ред.), который Баку закупил и использует в карабахской войне», — пишет иранский телеграм-канал Miranpress.

Вместе с тем отмечается следующее:

«Что очень интересно, так это то, что Азербайджан утверждает, что взял города Джебраил и Гадрут (в Нагорном Карабахе). Если так, то фронт должен быть недалеко от иранского Асландоза (на северо-западе провинции Ардебиль. — Ред.), а не Парсабада. Таким образом, этот БПЛА либо проник в Иран для диверсии, либо Армения добилась большого прогресса и продвинулась впритык к Парсабаду».

Как сообщало ИА Newstes, Азербайджан принёс извинения Ирану за случайное попадание артиллерийских снарядов и ракет на территорию Исламской Республики из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил на прошлой неделе заместитель командующего погранвойсками ИРИ бригадный генерал Касем Резаи. «Две страны (Азербайджан и Армения. — Ред.) находятся в состоянии войны в регионе… Много артиллерийских снарядов и ракет случайно попало на территорию Ирана. Пограничники нашей страны, в соответствии со своими обязанностями, предупредили Армению и Азербайджан, и обе эти страны признали свою ошибку», — отметил иранский военачальник. По его словам, ранее представители Ирана провели встречу с азербайджанскими официальными лицами на границе, чтобы напомнить им о соблюдении необходимых правил. Обе стороны пообещали «скорректировать угол обстрела, чтобы предотвратить любой ущерб иранским фермерам и жителям приграничных районов», добавил генерал Резаи.

Министр обороны Ирана Амир Хатами указал 6 октября на недопустимость обстрелов территории Исламской Республики из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе, даже если они носят случайный характер, как утверждают стороны вооружённого конфликта. Если обстрелы не прекратятся, Тегеран примет необходимые меры, предупредил тогда глава военного ведомства.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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