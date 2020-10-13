Шок! Что рассказали Чонгук и Ви о своих отношениях?!
Бывалые нетизены с Quora не перестают помогать новичкам армии разбираться с родственными связами, жизненными убеждениями и историями айдолов «Бантан». Так, один из пользователей задал вопрос о сладкой парочке Чонгука (Jungkook) и Тэхёна (Taehyung).
«Рассказывали ли Чонгук и ТэТэ о слухах про их отношения? И если да, соглашались они с ними или опровергали любовные отношения?»
Как ни странно, фанбаза очень резко отреагировала на подобный вопрос, объяснив юзеру, что всем олдам Bangtan Boys уже надоела эта банальная тема. Фан с ником Cheryl L. Blair, с раздражением высказался о Вигуках, отметив, что эти двое могут быть только друзьями и никем больше.
«Я хочу, чтобы люди перестали их связывать. Между ними нет ничего, кроме дружбы. Или как по-твоему, люби не могут быть лучшими друзьями? Я не верю, что они разошлись сейчас, потому что все просто хотят разнести нелепую чушь!
И ОСТАВЬТЕ ИХ В ПОКОЕ!»— агрессивно отреагировал комментатор.
Что же… Такой импульсивный парень действительно может убедить кого угодно… А вы, АРМИ, верите, что между Ви и Макнэ ничего нет?Подпишись на нас в Яндекс Новости