Шок! Что рассказали Чонгук и Ви о своих отношениях?!

Влада Некрасова

Бывалые нетизены с Quora не перестают помогать новичкам армии разбираться с родственными связами, жизненными убеждениями и историями айдолов «Бантан». Так, один из пользователей задал вопрос о сладкой парочке Чонгука (Jungkook) и Тэхёна (Taehyung).

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«Рассказывали ли Чонгук и ТэТэ о слухах про их отношения? И если да, соглашались они с ними или опровергали любовные отношения?»

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Как ни странно, фанбаза очень резко отреагировала на подобный вопрос, объяснив юзеру, что всем олдам Bangtan Boys уже надоела эта банальная тема. Фан с ником Cheryl L. Blair, с раздражением высказался о Вигуках, отметив, что эти двое могут быть только друзьями и никем больше.

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«Я хочу, чтобы люди перестали их связывать. Между ними нет ничего, кроме дружбы. Или как по-твоему, люби не могут быть лучшими друзьями? Я не верю, что они разошлись сейчас, потому что все просто хотят разнести нелепую чушь!

И ОСТАВЬТЕ ИХ В ПОКОЕ!»

[media=https://twitter.com/vantegcf95/status/1315320953317060609?ref_src=twsrc%5Etfw]

— агрессивно отреагировал комментатор.

Что же… Такой импульсивный парень действительно может убедить кого угодно… А вы, АРМИ, верите, что между Ви и Макнэ ничего нет?

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