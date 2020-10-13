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Швейцарская авиакомпания не будет сокращать число рейсов в Россию

Швейцарская авиакомпания не будет сокращать число рейсов в Россию
Швейцарская национальная авиакомпания не планирует сокращать количество рейсов в Россию, после того как власти конфедерации внесли РФ в список неблагополучных из-за ситуации с COVID-19, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы перевозчика Елена Штерн.

Швейцария с 12 октября включила Россию в список стран, по приезде из которых обязателен десятидневный карантин. Там уже числятся Канада, Грузия, Иран, Иордания, Словакия и Тунис.

"На данный момент никаких сокращений текущей частоты наших рейсов в Россию (аэропорт Домодедово) не планируется. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и дальнейшим развитием событий", — говорится в ответе Штерн на запрос РИА Новости.


В начале сентября сообщалось об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до четырех полетов в неделю: российская авиакомпания летает по маршруту Москва – Женева - Москва, швейцарская — по маршруту Цюрих – Москва - Цюрих.


Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени, кроме Швейцарии, также разрешены полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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