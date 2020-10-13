Со слов поклонника! Каково было встретиться с BTS лично?

Влада Некрасова

Известные к-поп айдолы тоже ходят по улицам, посещают тренажерные залы, обедают в кафе и летают самолетами. И если ты мечтаешь познакомиться с ними, то знай, что нет ничего невозможного – у этой девушки получилось.

Одна из поклонниц южнокорейской группы BTS абсолютно случайно встретилась с участником бой-бенда. Он был очень милым и дружелюбным, без малейших признаков звездной болезни!

«Летом 2019 года BTS были в заслуженном отпуске. Именно в это время мы с семьей отправились в путешествие. Мы августе мы приземлились в Вене. Когда мы прибыли в пункт выдачи багажа в аэропорту, я увидела RM, сидящего на сиденье у стены»,

— вспоминает девушка.

Как мы знаем, айдолы постоянно сталкиваются с повышенным вниманием окружающих каждый день и очень от этого устают. Поэтому во время отпуска BTS мечтают, чтобы их личное пространство никто не нарушал. Девушка зала об этом, поэтому не стала подходить к музыканту.

«Я была так потрясена. На мне была большая сумка BT21 Cooky, и я думаю, что RM увидел ее, потому что надел кепку. Боже мой. Он такой красивый без макияжа. Когда он встал, чтобы взять свои сумки, я поняла, какой он высокий, а ноги у него очень длинные. Я очень хотела сфотографироваться или взять автограф, но помню, что АРМИ просили не беспокоить наших мальчиков в отпуске, поэтому я ничего не сказала ему»,

— рассказала девушка.

По ее словам, она восхищалась им издалека. А ты когда-нибудь встречал знаменитостей?

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