Совфед будет участвовать в формировании прокуратуры

Лидия Мартынова

Генпрокурор, его заместители, региональные прокуроры и приравненные к ним прокуроры будут назначаться на должности президентом РФ после консультаций с Советом Федерации. Такой конституционный законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 13 октября.

Законопроектом устанавливается, что генпрокурор, его замы, региональные прокуроры и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации, а освобождаются от должности самими главой государства.

В то же время, согласно проекту, прокурорские работники, претендующие на замещение должности, по которой предусмотрено присвоение высших классных чинов прокурорских работников или воинских званий высших офицеров, либо замещающие такую должность, назначаются на должность и освобождаются от должности президентом по представлению генерального прокурора.

Напомним, в соответствие с новыми положениями Конституции, одобренными россиянами на общероссийском голосовании и вступившими в силу 4 июля 2020 года, работникам прокуратуры запрещено иметь двойное гражданство. Также в прокуратуре не смогут работать люди, утратившие гражданство РФ.

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