Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стивен Кинг написал рецензию на "Эпидемию": "Чертовски хороший русский сериал"

Стивен Кинг написал рецензию на "Эпидемию": "Чертовски хороший русский сериал"

Российский научно-фантастический сериал "Эпидемия" Павла Костомарова вышел еще в 2019-м, но в этом году права на его показ купил стриминговый сервис Netflix, картина стала популярной на международном уровне. Сериал успел оценить даже сам Стивен Кинг. Легендарный писатель опубликовал небольшую рецензию на "Эпидемию" в своем твиттере.


"Эпидемия" — чертовски хороший русский сериал на Netflix. Вот четыре вещи, которые нужно о нем знать:1. Он про эпидемию.2. Там полно снега и холода (это Россия, глупенький).3. Все пьют водку.4. Небольшой спойлер: пацан — ну просто заноза в заднице,

— начал Стивен.


Кинг назвал сериал "спагетти-вестерном, только со снегом и зараженными русскими убийцами". Похвалил режиссерскую работу, но отметил, что в некоторых сценах "все вверх ногами".


Кадр из сериала "Эпидемия"

"Эпидемия" — экранизация романа Яны Вагнер "Вонгозеро". В центре сюжета семья, которая пытается сбежать от загадочного респираторного вируса (от заболевания сначала выцветают глаза, а потом человек стремительно умирает). Действие происходит в Карелии в убежище на необитаемом острове в центре озера Вонгозеро.

Главные роли исполнили Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Александр Робак, Марьяна Спивак и другие.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Признанное в России террористическим движение "Талибан" поддержало Трампа на выборах
Признанное в России террористическим движение "Талибан" поддержало
Зампостпреда при ООН призвал исключить провокации в деле Навального
Зампостпреда при ООН призвал исключить провокации в деле Навального
Самые проницательные Знаки Зодиака: они читают людей, как открытую книгу
Самые проницательные Знаки Зодиака: они читают людей, как открытую
Россия отказалась от американского проекта окололунной станции
Россия отказалась от американского проекта окололунной станции
Саакашвили поблагодарил греческих полицейских за то, что не дали его избить
Саакашвили поблагодарил греческих полицейских за то, что не дали его
В 40% регионов России введен запрет на посещение лесов
В 40% регионов России введен запрет на посещение лесов
Кейт Уинслет разоблачит создателей финансовой пирамиды OneCoin
Кейт Уинслет разоблачит создателей финансовой пирамиды OneCoin
"Россети" выставили на торги три офиса в Москве
"Россети" выставили на торги три офиса в Москве
Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
Швейцарская авиакомпания не будет сокращать число рейсов в Россию
Швейцарская авиакомпания не будет сокращать число рейсов в Россию
"Лучше бы пуля в живот": Пресняков пережил клиническую смерть после расставания с Орбакайте
"Лучше бы пуля в живот": Пресняков пережил клиническую смерть после
Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников

Топ на сегодня

Как сохранить здоровье и выглядеть моложе своих лет? Павел Дуров назвал семь правил
Как сохранить здоровье и выглядеть моложе своих лет? Павел Дуров
Кинолог рассказал, как воспитать сторожевую собаку
Кинолог рассказал, как воспитать сторожевую собаку
Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет
Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет
Главы МИД ЕС обсудят конфликт в Карабахе и ситуацию в Белоруссии
Главы МИД ЕС обсудят конфликт в Карабахе и ситуацию в Белоруссии
"Стыдно и горько": депутат Рады рассказал, до чего "докатился" Зеленский
"Стыдно и горько": депутат Рады рассказал, до чего "докатился"

Еще по теме

Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"
Писательница Яна Вагнер отреагировала на слова Стивена Кинга о сериале «Эпидемия»
Стивен Кинг уподобил Трампа ответственным за взрыв в Чернобыле
Netflix купил российский сериал про андроидов за рекордную сумму