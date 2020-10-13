Стивен Кинг написал рецензию на "Эпидемию": "Чертовски хороший русский сериал"

Вадим Карасев

Российский научно-фантастический сериал "Эпидемия" Павла Костомарова вышел еще в 2019-м, но в этом году права на его показ купил стриминговый сервис Netflix, картина стала популярной на международном уровне. Сериал успел оценить даже сам Стивен Кинг. Легендарный писатель опубликовал небольшую рецензию на "Эпидемию" в своем твиттере.





"Эпидемия" — чертовски хороший русский сериал на Netflix. Вот четыре вещи, которые нужно о нем знать:1. Он про эпидемию.2. Там полно снега и холода (это Россия, глупенький).3. Все пьют водку.4. Небольшой спойлер: пацан — ну просто заноза в заднице,

— начал Стивен.





Кинг назвал сериал "спагетти-вестерном, только со снегом и зараженными русскими убийцами". Похвалил режиссерскую работу, но отметил, что в некоторых сценах "все вверх ногами".





Кадр из сериала "Эпидемия"

"Эпидемия" — экранизация романа Яны Вагнер "Вонгозеро". В центре сюжета семья, которая пытается сбежать от загадочного респираторного вируса (от заболевания сначала выцветают глаза, а потом человек стремительно умирает). Действие происходит в Карелии в убежище на необитаемом острове в центре озера Вонгозеро.

Главные роли исполнили Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Александр Робак, Марьяна Спивак и другие.



